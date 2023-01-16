İsrail güçleri İtalyan bir aktivisti gözaltına aldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'daki habere göre, İsrail askerleri Beytüllahim kentindeki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail cezaevinde idari tutuklu olan 54 yaşındaki Filistinli gazeteci Nidal Ebu Akkar'ın evine giren askerler, burada bulunan Stephanie adlı İtalyan aktivisti gözaltına aldı.

Bölgedeki Filistinlilerden Hazım Ebu Akkar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin çok sayıda kişinin evine baskın yaptığını söyledi.

Askerlerin kadınların kimliklerini kontrol ettiğini ifade eden Ebu Akkar, "Uzun süredir Batı Şeria'da ve Filistin halkıyla dayanışma içerisinde bulunan, İsrail ordusuna karşı faaliyetlere katılan yabancı bir aktivist gözaltına alındı." dedi.

Filistin Esirler Cemiyeti de yazılı açıklamasında, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinde Nidal Ebu Akkar'ın evine baskın düzenleyerek ailesine şiddet uyguladığını ve İtalyan kadın aktivisti gözaltına aldığını aktardı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Batı Şeria'da bugün 19 kişinin gözaltına alındığını duyurdu ancak İtalyan aktivist hakkında bilgiye yer verilmedi.

İsrail cezaevinde yaklaşık 18 yıl tutulan Filistinli gazeteci Nidal Ebu Akkar, son olarak geçen yılın ağustos ayında yeniden gözaltına alınmıştı.

- İSRAİL'İN "İDARİ TUTUKLULUK" UYGULAMASI



"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor. Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.