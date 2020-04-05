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Dünya

İsrail güçleri Kudüs Valisi Adnan Gays'ı gözaltına aldı

İsrail güçleri, bu sabah Kudüs Valisi Adnan Gays'ı evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

IHA05 Nisan 2020 Pazar 12:04 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 12:05
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Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Kudüs Valisi Gays’ı işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı belirtildi. Açıklamada, Gays’ın sorgulama merkezine alındığı, gözaltına alınma nedeninin ise bilinmediği ifade edildi. İsrail, son yılda yaklaşık 15 kez gözaltına aldığı Gays’ı Şubat ayında da 6 ay boyunca Batı Şeria’ya girmesini yasaklamıştı. Öte yandan İsrail güçleri, 2 gün önce Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi’yi evine düzenlediği baskınla gözaltına da almıştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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