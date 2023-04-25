İsrail güçleri, Ramallah'ta kısıtlamaları sıklaştırıyor

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Ramallah'taki "Uyun el-Haramiye" bölgesini, "Uyun el-Haramiye" ile "Ayn Sinya" bölgeleri arasındaki yolu ve kentin doğusundaki Celezon Mülteci Kampına ulaşan yoldaki geçişi kapattı.

Öte yandan İsrail ordusu, Ramallah'ın kuzeybatısındaki En-Nebi Salih köyü yakınlarında askeri kontrol noktası kurdu, "Beyt El" Yahudi yerleşim birimi ile "Uyun el-Haramiye" bölgesi arasında yer alan bölgedeki askeri konuşlandırmasını artırdı.

İsrail askerleri, bölgede Filistinlilere ait bazı araçları durdurdu; toplu taşıma araçları başta olmak üzere bazılarında arama yaptı.

Öte yandan Yahudi yerleşimciler ise Ramallah ve Bire kentlerinin kuzey girişi olan Beyt El kontrol noktasını taşlarla kapattı, Filistinlilere ait araçların geçişini engelledi.

Bu sabah saatlerinde Ramallah'ın kuzeyinde bir Yahudi yerleşimci, yoldan geçen bir araçtan açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralanmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

İsrail güçlerinin son dönemde Filistin kentlerine ve beldelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da gerginlik hakim.