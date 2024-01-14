İSTANBUL 6°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2024 Pazar / 4 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail ordusu son 100 günde Batı Şeria'da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı
Dünya

İşgalci İsrail ordusu son 100 günde Batı Şeria'da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı

Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 100 günü geride bırakan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA14 Ocak 2024 Pazar 16:51 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ordusu son 100 günde Batı Şeria'da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı
ABONE OL

Filistin Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlediği ve soykırım yaptığı 100 gün boyunca Batı Şeria'da da en az 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 355'inin çocuk, 200'ünün kadın olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin gözaltına alırken işkence, darp, doğrudan ateş açma, tecavüz tehdidi, polis köpeği kullanımı ve canlı kalkan olarak kullanmak gibi suçlar işlediği aktarıldı.

Açıklamada İsrail güçlerinin "zorla kaybetme" suçu işlediği ve Gazze'de alıkoyup götürdüğü kişilerin akıbetine ilişkin bilgi vermeyi reddettiği kaydedildi.

Aralık 2023'e kadar olan verilere göre İsrail hapishanelerindeki toplam Filistinli sayısının 8 bin 800 olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

  • İsrail saldırıları
  • Filistin gözaltıları
  • Batı Şeria işgal

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.