İsrail güçleri yaralılara yardım etmeye çalışan silahsız Filistinliyi başından vurdu

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyindeki Beyta beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri, baskına karşı ayaklanan Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

İSRAİL ASKERLERİ, ÇIKAN OLAYLARDA 8 KİŞİYİ GERÇEK MERMİYLE YARALADI.



Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, bir grup Filistinlinin, yaralıların taşınması sırasında ilk yardım ekiplerine yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

O anlarda bir Filistinli sivil, yaralılara müdahale eden gruba yardım için koşarken İsrail askerleri tarafından başından vurularak aniden yere yığılıyor.

Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülerde, Filistinli kişinin, sivil ve silahsız olması ve bölgede silahlı bir çatışma ortamı bulunmamasına rağmen başından kasten hedef alınması dikkati çekti.

AĞIR YARALANAN FİLİSTİNLİ, NABLUS'TAKİ RAFİDİA HASTANESİ'NE KALDIRILDI.



AA muhabirinin Filistinli sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Amid el-Cagub adlı 34 yaşındaki Filistinli, hastanede ameliyata alındı. İki saat sonra ameliyattan çıkan Cagub'un kanamasının durdurulduğu ve yoğun bakıma alındığı kaydedildi.

- İSRAİL ORDU SÖZCÜLÜĞÜ: KONUYU ARAŞTIRIYORUZ



AA muhabirinin olaya ilişkin görüşüne başvurduğu İsrail Ordu Sözcülüğü "araştırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ordu Sözcülüğünden Binbaşı Ella Waweya, "Ordu bu tür konuları genellikle sonuna kadar araştırır. Araştırma sonucu duyurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'nın Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde 19 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda 2 yerleşimcinin ölmüştü. Dün sabah da El Halil'de saldırı sonucu bir yerleşimci ölmüş, biri ağır yaralanmıştı.

Saldırıların faillerini yakalamak için Filistin kent ve kasabalarına baskınlar düzenleyen İsrail ordusu dün 8 Filistinliyi gerçek mermiyle yaralamıştı.