İsrail güçlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü 2 Filistinli toprağa verildi

Muhammed Eymen es-Sadi (26) ve Naim Cemal Zubeydi'nin (27) naaşı, Cenin kentindeki hastaneden alınarak Cenin Mülteci Kampı'ndaki evlerine getirildi.

Buradaki cenaze töreni için toplanan ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık grup, İsrail'in ihlal ve saldırılarını protesto eden sloganlar attı.

Filistinli gençlerin cenazeleri, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskında, 2 Filistinli ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.

Olayda 4 Filistinli gözaltına alınmıştı.