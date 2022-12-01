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Dünya

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü 2 Filistinli toprağa verildi

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü iki Filistinli genç, son yolculuğuna uğurlandı.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 15:08 - Güncelleme:
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü 2 Filistinli toprağa verildi
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Muhammed Eymen es-Sadi (26) ve Naim Cemal Zubeydi'nin (27) naaşı, Cenin kentindeki hastaneden alınarak Cenin Mülteci Kampı'ndaki evlerine getirildi.

Buradaki cenaze töreni için toplanan ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık grup, İsrail'in ihlal ve saldırılarını protesto eden sloganlar attı.

Filistinli gençlerin cenazeleri, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskında, 2 Filistinli ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.

Olayda 4 Filistinli gözaltına alınmıştı.

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