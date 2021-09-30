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Dünya

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 1 Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında bulunan Berkin beldesinde bir Filistinlinin, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü belirtildi.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 06:56 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 06:57
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin, Berkin beldesine baskın düzenlediği sırada Filistinli gençlerle aralarında çatışma çıktı. İsrail askerleri, gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak Filistinlilere müdahale etti.

Cenin'deki Halil Süleyman Hastanesindeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışma sırasında boynundan ve göğsünden gerçek mermiyle yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin 26 Eylül'deki baskınlarında da 2'si Berkin beldesinden olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail güçleri, arandığını iddia ettiği Filistinlileri gözaltına almak amacıyla sıklıkla Filistin kentlerine baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda Filistinlilerle aralarında çatışma çıkıyor.

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