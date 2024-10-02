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Dünya

Soykırımcı İsrail Guterres'in ülkeye girişini yasakladı

Soykırımcı İsrail, Ortadoğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i “istenmeyen adam” ilan ederek ülkeye girişini yasakladı.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 13:14 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail Guterres'in ülkeye girişini yasakladı
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İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ettiği belirtildi.

Guterres'in ülkeye girişinin de yasaklandığı aktarılan açıklamada, kararın, BM Genel Sekreteri'nin İran'ın dünkü füze saldırısının ardından yaptığı açıklama nedeniyle alındığı ifade edildi.

BM Genel Sekreteri'nin dün yaptığı açıklamada, atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" kaydedildi.

Açıklamada, Guterres'i İsrail karşıtı olmakla suçlayan Katz'ın "Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinin yaptığı gibi, İran'ın İsrail'e yönelik menfur saldırısını açıkça kınayamayan hiç kimse, İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor." ifadelerine yer verildi.

Guterres, İran'ın dün İsrail'e düzenlediği saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınayarak acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.

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