İsrail: Hamas'a ait silah üretim atölyesi imha edildi

Filistin yerel kaynaklarına göre İsrail'e ait savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un doğusunda Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'na ait silah üretimi yapılan bir atölyeyi 6'dan fazla füzeyle hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı, atölyede büyük hasar meydana geldiği belirtildi.

"HAMAS'A AİT SİLAH ÜRETİM ATÖLYESİ İMHA EDİLDİ"



İsrail ordusundan yapılan açıklamada da, savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde birden fazla noktaya saldırı düzenlediği, Hamas'a ait silah üretim atölyesinin imha edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Saldırı, bu gece ateşlenen rokete karşılık olarak gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı. Gazze'den ateşlendiği belirtilen roketin hava savunma sistemiyle püskürtüldüğü kaydedildi.