İsrail, Hamas'a karşı ''Demir Kılıçlar'' operasyonu başlattı

Gazze'den sabah saatlerinde İsrail yönüne bir dizi roket atıldı. İsrail içinde Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerinin yanı sıra Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon), Birüssebi'de (Berşeva) saldırı sirenleri çaldı. Gazze Şeridi'nden uzakta büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan roketlerden bazılarını imha etti, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı.

Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.

İSRAİL ORDUSU GAZZE ŞERİDİ'NDEN SİLAHLI BİR GRUBUN İSRAİL TOPRAKLARINA SIZDIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını duyurdu.

İsrail Ordusundan yapılan ve İsrail'e sızan grup için "terörist" ifadesi kullanılan açıklamada, ilerleyen saatlerde daha fazla ayrıntı paylaşılacağı belirtildi.

- ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Gazze yakınlarındaki İsrail yerleşim yerlerinde silahlı bir grubun kamyonetle ilerlediği görüldü. Silahlı kişilerin bir evin çatısına konumlandığı bir video ve yolda ilerleyen silahlı grubun polis aracına ateş açtığı videolar paylaşıldı.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Filistinli grupların, Gazze Şeridi açıklarında İsrail Deniz Kuvvetleri'ne ait bir tekneye ateş açtığı aktarıldı.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN ise Gazze çevresindeki yerleşim yerlerindeki bölgeye roket isabet etmesi sonucu İsrailli bir kadının öldüğünü bildirdi.

İSRAİL ORDUSU "SAVAŞ DURUMU ALARMI" İLAN ETTİ

İsrail ordusu son gelişmelerin ardından "savaş durumu alarmı" ilan ettiğini duyurdu.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze'den İsrail'e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail'e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İSRAİL ORDUSUNDAN GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRI

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

22 İSRAİLLİ ÖLDÜ

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünü duyurdu

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG: İSRAİL ZOR BİR ZAMANDAN GEÇİYOR

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Herzog, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırıların ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İsrail zor bir zamandan geçiyor." ifadesini kullanan Herzog, İsraillilere ordu güçlerinin talimatlarını dinleme, karşılıklı güven ve sükunet gösterme çağrısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da X sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hamas'ın sızma operasyonuyla bir saldırı altında oldukları ve kendilerini korumak için her şeyi yapacakları" ifade edildi.

İsrail Başbakanlığı da yerel saatle 13.00'te Tel Aviv'de güvenlik kabinesinin toplanacağını duyurdu.

İSRAİL TANKININ İMHA EDİLDİĞİ VE İÇİNDEKİ ASKERLERİN ESİR ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İsrail ordusuna ait bir tankın, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı tarafından imha edildiği ve tankın içindeki askerlerin esir alındığı ileri sürüldü.

Filistin'den sosyal medya hesaplarında, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede vurulmuş bir tankın yandığı görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde konuşan Filistinli, tanktaki İsrail askerlerinin İzzeddin el-Kassam güçleri tarafından esir alındığını söyledi.

Sosyal medyada ayrıca Kassam'a bağlı silahlı kişilerin İsrail'e ait askeri bir aracı Gazze içinde sürdüğü görüntüler de yer aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı bir grubun, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiği, İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirilmişti.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI YOAV GALLANT: HAMAS BÜYÜK BİR HATA YAPTI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın İsrail'e karşı savaş başlatarak "büyük bir hata" yaptığını söyledi.

Gallant, Gazze Şeridi'nde etkin Filistin direniş hareketi Hamas'ın İsrail'e düzenlediği roket saldırıları ve sızma operasyonuna ilişkin görüntülü bir mesaj yayımladı.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan mesajında Gallant, "Hamas bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail devletine karşı savaş başlattı. İsrail askerleri her noktada düşmana karşı savaşıyor." dedi.

İsrail vatandaşlarını güvenlik talimatlarına uymaya çağıran Gallant, İsrail'in "bu savaşı kazanacağını" savundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah erken saatlerde İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını duyurmuş, İsrail içine sızma operasyonu ile roketli saldırılar düzenlemişti.

HAMAS: İSRAİL'E AİT KEREM EBU SALİM SINIR KAPISI VE ÇEVRESİNDEKİ ASKERİ NOKTA ELE GEÇİRDİK

Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonu kapsamında Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki İsrail'e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ile çevresindeki askeri noktanın ele geçirildiğini iddia etti.

Hamas, sosyal medya hesabından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan İsrail'e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ile çevresindeki askeri noktanın İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarınca ele geçirilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı unsurların motosikletlerle Kerem Ebu Salim'e baskın düzenledikleri ve çok sayıda İsrail askerlerini öldürdükleri görüldü.

Ayrıca görüntülerde tamamen askeri kıyafetli Kassam mensuplarının, söz konusu alanda İsrail askerleriyle yer yer çatışmaya girdikleri ve daha sonra alana tamamen hakim oldukları yer aldı.

GAZZE ŞERİDİ SINIRINDAKİ ÇATIŞMALARDA 4 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ, 5'İ YARALANDI

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınır bölgesinde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde İsrail ordusu ile Filistinliler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinden biri olan Gazze kentinin doğusunda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde de 2 gencin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların Deyr el-Beleh kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

ONLARCA SAVAŞ UÇAĞIYLA GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRI

İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, onlarca savaş uçağının Gazze Şeridi'ndeki farklı Hamas hedeflerini vurmaya başladığı belirtildi.

NETANYAHU: SAVAŞTAYIZ, KAZANACAĞIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridinden başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısıyla ilgili, "Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş" dedi.

Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısı üzerine, videolu bir ulusa sesleniş konuşması yayınladı.

İsrail vatandaşlarını uyaran Netanyahu, "İsrail vatandaşları savaştayız. Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı. Sabah saatlerinden itibaren bunun içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, güvenlik birimleriyle yaptığı toplantının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde Filistinli silahlı grupların sızdığı İsrail yerleşim yerlerinin "temizlenmesi" talimatı verdiğini ve son saatlere kadar "operasyonun" sürdüğünü belirtti.

İsrail Başbakanı, geniş kapsamlı biçimde, yedek askerlerin göreve çağırılması ve "düşmana karşı eşi görülmemiş bir güçle savaşma" talimatı verdiğini kaydetti.

HAMAS, HAVA ARAÇLI SİLAHLI UNSURLARININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının "Aksa Tufanı" adıyla İsrail bölgelerine başlattığı operasyona ilişkin çeşitli hava araçlarıyla yapılan hazırlık görüntülerini paylaştı.

Hamas, sosyal medya hesaplarından, İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı "Şahin Sürüsü" adını verdiği "silahlı kuvvetlerinin" Aksa Tufanı operasyonu öncesi hazırlıklarının görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, motorlu paraşütlü İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının "İsrail askeri noktaları" olarak dizayn edilen alanlarda tatbikat yaptığı görüldü.

Sosyal medyada da İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, bu sabah Gazze Şeridi çevresine başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunda söz konusu silahlı hava araçlarının bazı İsrail bölgelerinin semasında görüldüğüne ilişkin çok sayıda görüntü paylaşıldı.

Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi sınırı çevresindeki bazı askeri noktalarına da paraşütlü İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı unsurların iniş yaptığı görüntüler yer aldı.

HAMAS'A BAĞLI SİLAHLI GRUPLAR GAZZE ŞERİDİ ÇEVRESİNDEKİ İSRAİL YERLEŞİMLERİNDE DOLAŞIYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na bağlı bazı unsurlar, abluka altındaki Gazze Şeridi yakınlarındaki İsrail yerleşim bölgelerinde sokaklarda görüldü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze sınırına yakın bazı bölgelerde yaşayan İsrailliler, evlerinin çevresindeki sokaklarda Filistinli silahlı grupların dolaştığını söyledi.

Haaretz gazetesinin İsrail polisine dayandırdığı habere göre, 60 kadar silahlı Filistinlinin 14 ayrı İsrail bölgesine girdiği değerlendiriliyor.

Times of Israel'in haberine göre, Gazze'den atılan roketlerin isabet ettiği noktalarda şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, yüzden fazla İsrailli yaralandı. İsrail basını daha önce ölü sayısını 5 olarak vermişti.

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, Hamas'ın sabah başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda İsrail'e yaklaşık 2 bin 200 roket fırlattığını kaydetti.

Ordu radyosu, ülkenin güneyindeki Shaar HaNegev beldesi Belediye Başkanı Ofir Liebstein'ın Filistinlilerle girdiği silahlı çatışmada hayatını kaybettiğini açıkladı.

İSRAİL, "DEMİR KILIÇLAR OPERASYONU" BAŞLATTI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın "Aksa Tufanı Operasyonu"na karşı "Demir Kılıçlar Operasyonu" başlatırken, İsrailli askeri kaynaklar, Hamas'a ait 16 tonluk mühimmatın vurulduğu ana ilişkin görüntüleri paylaştı.

ABBAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının kendini savunma hakkının olduğunu söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonuna ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey sivil ve güvenlik yetkililerini Ramallah'ta topladı.

Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin halkının himaye edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, "İşgal güçleri ve yerleşimcilerin terörüne karşı Filistin halkının kendini koruma hakkı vardır." dedi.

Filistin Devlet Başkanı, "İsrail işgali ve yerleşimci çeteler tarafından işlenen suçlara karşı Filistin halkı evlatlarının sebatı ve dirençle ayakta kalmaları için tüm gerekli unsurların sağlanması" talimatı verdi.

Abbas, bugün Filistin yönetimindeki lider kadrosuyla yapılacak bir toplantıya başkanlık edecek.

İZZEDDİN EL-KASSAM TUGAYLARI SÖZCÜSÜ'NDEN TÜM FİLİSTİNLİLERE "AKSA TUFANI'NA KATILIN" ÇAĞRISI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, tüm Filistinlileri İsrail'e karşı başlattıkları "Aksa Tufanı operasyonuna" katılmaya çağırdı.

Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonuna yaptığı açıklamada, sabah başlatılan operasyonun planlandıkları gibi devam ettiğini belirterek, "Düşman hayal kırıklığından uyandığında şaşkına dönecek" ifadelerini kullandı.

"Aksa Tufanı"nda ilk hedeflerin stratejik noktalar, havalimanları ve askeri mevziler olduğunun altını çizen Ebu Ubeyde, "Fliistin direnişinin, Mescid-i Aksa ve Filistinli esirlere saldıran İsrail'e hesap sormaya başladığını" kaydetti.

"Gerçekleştirdikleri operasyonun işgal güçlerine (İsrail'e) diz çöktürecek tarihi bir fırsat olarak kabul edildiğini" dile getiren Ebu Ubeyde, Filistinlilere seslenerek, "Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin halkımıza Aksa Tufanı savaşına katılmaları çağrısı yapıyoruz" dedi.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DE HAMAS'A AİT 21 NOKTAYI VURDUĞUNU AÇIKLADI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 17 "askeri yerleşkeyi" ve 4 "operasyon merkezini" vurduklarını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, X sosyal medya hesabı aracılığıyla, Gazze Şeridi'ne düzenledikleri hava saldırılarının görüntülerini yayınladı. Ordu Sözcülüğü, Gazze'de Hamas'a ait 17 askeri yerleşkeyi ve 4 operasyon merkezini hedef aldıklarını bildirdi.

AA muhabirinin, komutanlarından birinin Hamas tarafından esir alındığı yönündeki iddiaları sorması üzerine İsrail Ordu Sözcülüğünden "çok sayıda rapor aldıklarını ancak bunu doğrulayamayacakları" açıklaması yapıldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de kolluk kuvvetlerine ek yetkiler tanıyan, "sivil olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberine göre (KAN) Ben-Gvir, "sivil olağanüstü hal"in yanı sıra, gönüllü polis sayısının artırılması talimatını verdi.

İsrail Polis Sözcülüğü de Gazze çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde, vatandaşların sokağa çıkmamasını ve evlerinde kalmalarını istedi.

Polis Şefi Kobi Shabtai, Filistinli silahlı grupların girdiği yerlerde "bölge, bölge ilerlediklerini bazıların etkisiz hale getirdiklerini" ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridinden sabah saatlerinde başlayan saldırılarda 545 yaralının hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da iki ambulansa silahlı kişilerce el konulduğunu ve İsrailli bir sağlık görevlisinin öldüğünü açıkladı.

Öte yandan sosyal medyada, İsraillilerin esir alınarak Gazze'ye getirildiğine dair birden fazla olayı gösteren videolar paylaşıldı.

Sosyal medyada yer alan başka görüntülerde de Filistinli silahlı grupların gelmesi üzerine bölgede bir eğlence etkinliği düzenleyen yüzlerce İsraillinin kaçıştığı görüldü.

İsrail televizyonuna konuşan bir kişi, Gazze Şeridi çevresindeki partiye katıldığını, alandan polis eşliğinde ayrılırken silahlı kişilerin ateş açtığını, arkadaşlarının vurulduğunu söyledi. Görgü tanığı, arabalarına doğru roketatar atıldığını ve son anda kaçtıklarını ifade etti.

İRAN'DAN HAMAS'IN AKSA TUFANI OPERASYONU'NA DESTEK

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" Operasyonu'nu desteklediklerini söyledi.

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN BÖLGEDEKİ GERİLİMİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN TELEFON DİPLOMASİSİ

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin düşürülmesi için uluslararası yetkililerle yoğun temaslarda bulunduğu bildirildi.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ SINIRINDAKİ 7 BÖLGEDE FİLİSTİNLİLERLE ÇATIŞTIĞINI BELİRTTİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi sınırındaki 7 noktada Filistinlilerle çatıştığı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, "onlarca silahlı Filistinli, Gazze Şeridi sınırındaki 6 nokta ile orduya ait bir mevziiye sızdı, ateş açtı, İsrail ordusuyla çatıştı" ifadesine yer verildi.

Söz konusu bölgelerin Siderot, Nahal Oz, Kaffar Gazze, Macin, Sofa, Bari ile İsrail ordusunun "Gazze bölüğü" karargahı olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi sınırına yakın İsrail beldesinde yaşayanların, evlerinin çevresindeki sokaklarda silahlı Hamas üyelerini gördüklerini söylediği paylaşılan haberde, ayrıca bölgede elektriklerin kesildiği kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise "İsrail'in güneyindeki çatışmaların hala devam ettiğini; o bölgelerin militanlardan temizlenmesinin saatler alacağını" ifade etti.

AVRUPA'DAN İSRAİL'E DESTEK, HAMAS'A TEPKİ

Avrupa ülkeleri ve kurumları, Hamas'ın başlattığı operasyona tepki gösterirken, İsrail'e destek mesajları yayımladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İsrail ve halkına karşı bu sabah başlatılan, masum vatandaşlara terör ve şiddet uygulayan rastgele saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Hamas'ı kınarken, "İsrail'in bu tür hain saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır." değerlendirmesini yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "İsrail ile tam dayanışma içindeyim" mesajını paylaştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise "Gazze'den yapılan füze atışları ve artan şiddet bizi sarsıyor. Almanya, Hamas'ın bu saldırılarını kınıyor ve İsrail'in yanında duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "İsrail'i şu anda vuran terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Ölenlere, ailelerine ve yakınlarına dayanışma dileklerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise İsrailli "sivillere yönelik saldırıların kendisini şoke ettiğini" belirtti. Sunak, "İsrail'in kendisini savunma hakkı mutlaktır." ifadesine yer verdi.

Belçika, İspanya, İtalya, İsviçre, İrlanda, Hollanda, Hırvatistan, Avusturya, Yunanistan, Çekya, Slovenya, Finlandiya, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya ve Kosova yetkilileri de Hamas'a tepki gösteren ve İsrail'e destek veren mesajlar yayımladı.

HAMAS, "AKSA TUFANI" OPERASYONUNDA ESİR ALINAN İSRAİL ASKERLERİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'in güney bölgelerine başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunda esir alınan İsrail askerleri ile Nahal Oz bölgesindeki askeri noktalara baskınlara ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

Hamas, sosyal medya hesaplarından İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı unsurların İsrail'in Gazze Şeridi sınırındaki Nahal Oz bölgesinde baskın düzenlediği askeri noktalara ve çeşitli noktalarda esir aldığı bazı İsrail askerlerine ilişkin iki ayrı görüntü paylaştı.

Görüntülerde, Nahal Oz'daki askeri noktalarına gelen onlarca İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının İsrail askerleriyle girdiği çatışmalar ve İsrail askerlerinin öldürüldüğü görüldü.

Paylaşılan bir diğer videoda ise İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının, "askeri kışla" olduğu anlaşılan bir alandan "sivil kıyafetli" bazı kişileri esir aldığına ilişkin görüntüler yer aldı.

Hamas, esir alınan İsrailli asker ve sivillere ilişkin şu ana kadar bir sayı açıklamadı.