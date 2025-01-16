İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2025 Perşembe / 17 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4547
  • EURO
    36,6225
  • ALTIN
    3084.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'deki ateşkeste son dakika krizi! İsrail yan çizdi
Dünya

Gazze'deki ateşkeste son dakika krizi! İsrail yan çizdi

İsrail, Hamas'ı anlaşmanın bazı maddelerini değiştirmekle suçlayıp kabinenin onay toplantısını ertelerken, Hamas yönetimi anlaşmaya bağlı olduğunu duyurdu.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 11:55 - Güncelleme:
Gazze'deki ateşkeste son dakika krizi! İsrail yan çizdi
ABONE OL

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ı Gazze'deki ateşkes anlaşmasında bazı maddelerden caydığını iddia edip, taslağı değiştirmekle suçlayarak, "Hamas, anlaşmanın tüm maddelerini kabul ettiğini arabuluculara bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını" açıkladı.

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, anlaşmaya bağlı olduklarını duyurdu.

Raşak, Hamas'ın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas arabulucuların duyurduğu ateşkes anlaşmasına bağlı." ifadesini kullandı.

Hamas ve İsrail arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasında arabuluculuk eden Katar, çarşamba akşamı tarafların 19 Ocak'ta başlayacak ateşkes ve karşılıklı esir takası için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Beyaz Saray'da 20 Ocak'ta göreve başlayacak ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump da tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Uluslararası gözlemciler, İsrail'in anlaşmaya Trump'tan gelen baskıyla razı olduğunu değerlendirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.