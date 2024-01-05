İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2024 Cuma / 24 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7668
  • EURO
    32,7371
  • ALTIN
    1954.04
  • BIST100
    7547.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail: Hamas'ın elinde halen 136 İsrailli esir var
Dünya

İsrail: Hamas'ın elinde halen 136 İsrailli esir var

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde hâlen 136 İsrailli esir bulunduğunu açıkladı.

AA5 Ocak 2024 Cuma 00:30 - Güncelleme:
İsrail: Hamas'ın elinde halen 136 İsrailli esir var
ABONE OL

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde hâlâ 136 İsrailli esir bulunduğunu, bunlardan 3'ünün Gazze'de tutulan esirler arasında oldukları ortaya çılan "kayıp" siviller olduğunu söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü, esirlerin kurtarılarak ülkeye dönüşleri için gerekli koşulları sağlamak amacıyla tüm istihbarat ve operasyonel çabaların sürdüğünü dile getirdi.

İsrailli yetkililerin yaptığı açıklamalarda ve medyada yayınlanan son istatistiklerde, Gazze Şeridi'nde 129 İsrailli esirin bulunduğu belirtilmişti.

İsrail'in "Walla News" haber sitesi, 2 Ocak'ta ismi açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Hamas'ın, Katar ve Mısırlı arabulucular vasıtasıyla İsrail'e yeni bir esir takası mutabakatı önerdiği ancak Tel Aviv yönetiminin bu teklifi reddettiği ifade edilmişti.

GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

  • Gazze esirleri
  • İsrailli esirler
  • Hamas

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.