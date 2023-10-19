İsrail, Han Yunus'ta hastane yakınını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ederken, Gazze'de oluşan yıkım sınırın İsrail tarafından dahi görülebiliyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalıyor. Hava saldırılarıyla başlayan İsrail ordusu, ilerleyen günlerde denizden ve karadan da Gazze'ye bomba yağdırdı.

Gazze'yi 13 gündür aralıksız bombalayan İsrail ordusu, bölgede ağır yıkıma neden oldu. Filistinli kaynaklara göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 4 bin 821 bina tamamen yıkıldı.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de oluşan büyük yıkım ise sınırın diğer tarafından da çıplak gözle görülebiliyor.

İsrail'in Sderot bölgesinden, Gazze'nin kuzey sınırına yakın çok sayıda binanın saldırılarda yıkıldığı veya ağır hasar aldığını görmek mümkün.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'yi havadan, karadan ve denizden vurmaya devam ediyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 3 bin 478 Filistinli hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı.

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: ORDU GAZZE'YE KARA HAREKATI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

İsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

KAN'ın haberinde, Gazze sınırı bölgesinde üç günden bu yana İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtildi.

Kuvvetlerin hareketi ve konumlandırılması da dahil olmak üzere tüm gelişmelerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmek için hazırlıklarını tamamladığını gösterdiği ifade edilen haberde, Gazze'ye yapılacak kara harekâtının, savaşın "Yahudi yerleşim birimlerinin silahlı Filistinlilerden temizlenmesinden sonraki" ikinci aşaması olduğu aktarıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler, Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Gazze Şeridi'nin güneyinde, İsrail'in yoğun bombardımanından kaçan Filistinliler için bir kamp kurdu.

Abluka altındaki Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail'in "önünde ekmek kuyruğu olan" fırınları ve çevresini kasıtlı vurduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na kamikaze insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 4 hastane hizmet dışı kaldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısında, Filistin'in Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı Jihad Muhaisen'in hayatını kaybettiği ve ailesinden de ölenler olduğu açıklandı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 203 İsraillinin Hamas tarafından tutulduğunun tespit edildiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Mısır ve Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bir an önce yeniden açılması ve Gazzelilere yardımların ulaştırılması çağrısında bulundu.

İsrail, Gazze'de hamile bir kadını iki çocuğuyla öldürdü. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardan bölgenin güneyine giderek kurtulmak isteyen hamile anne ve iki kızı, ölüme Refah kentinde yakalandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenledi. Filistinli yetkililer, en az dört kişinin öldüğünü, çok sayıda insanın yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Tulkerm kenti yakınlarındaki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastane hizmet dışı kaldı 14 sağlık merkezi elektrik kesintisi ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Mısır üzerinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların "yakında başlayacağını" açıkladı.

İsrail'in 13 gündür bombaladığı abluka altındaki Gazze'de yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde ilaç ve tıbbi malzeme stokunun tükendiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde vurduğu 3 bina enkaza dönüşürken saldırının ardından bölgede yaşanan yıkım görüntülendi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara ara verme çağrısında bulunan kararın yalnızca ABD'nin vetosu nedeniyle kabul edilmemesini eleştirdi.

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanı Rafi Milo, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının saldırısına maruz kalan Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail şehirlerini korumada başarısız olduklarını söyledi.

Lübnan'daki Hizbullah, ülkenin güney sınırındaki İsrail'e yönelik bazı saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin uluslararası hukukun uygulanmasına inandığını belirtti.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına desteğine işaret ederek, bölgedeki ABD üslerinden İsrail'e silah transferine izin verilmemesi çağrısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yönetimi, İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı nedeniyle ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırıları devam ederken, Gazze'de oluşan yıkım sınırın İsrail tarafından dahi görülebiliyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ile Pekin'de yaptığı görüşmede Filistin ile İsrail arasında en kısa sürede ateşkes yapılması ve savaşın durdurulmasının öncelik olduğunu söyledi.

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde 500'den fazla Filistinli, İsrail-Hamas arasında ateşkesin sağlanması için çağrı yaptı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Gazze ve İsrail'deki durumu görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi. Sunak, havalimanında yaptığı açıklamada görüşmelerinin verimli geçmesini umduğunu söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, bağımsız devletlerin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermeleri gerektiğini söyledi.

İsrail, Gazze'de yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısında suçlamaları savuşturma çabasına girse de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dijital medya danışmanının, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirdiğine dair paylaşımını silmesi ve savunmasındaki tutarsızlıklar dikkati çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, kendisine yöneltilen İsrail'in savaş hukukuna göre hareket edip etmediği yönündeki soruyu yanıtlamayı reddetti.

İsrail basını ABD yönetiminin Lübnan'daki Hizbullah ile savaş başlatmaması için İsrail'e baskı kurduğunu yazdı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde aralarında eski milletvekilleri ile Hamas yetkililerinin de olduğu 100 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Doğu Kudüs ile Bat Şeria'nın farklı bölgelerinde baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan sınırın İsrail tarafına dün atışlar yapıldığı belirtildi.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 306'ya ulaştı.

07:07 İsrail ordusunun, gece boyunca, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok belde ve köylerine düzenlediği baskınlarda, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

06:08 Şili Devlet Başkanı Gabriel Boriç, İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin, "Hamas'ın gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırılar karşısında İsrail'in Gazze'de yürüttüğü barbarlığı hiçbir şeyin haklı çıkarmayacağını söylemek istiyorum." dedi.

05:14 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırısına ilişkin, "Uluslararası alanda soruşturulması gereken bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

05:13 ABD Dışişleri Bakanlığında bir genel müdür, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

04:26 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın 40 kilometre batısındaki Budrus köyüne düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

04:18 Arap Parlamentolar Arası Birliği, bölgesel ve uluslararası kuruluşlardan, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde işlediği suçların derhal durdurulması hususunda müdahale etmelerini istedi.

03:30 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.

03:19 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

03:10 İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

02:46 İsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

02:36 Hollanda'daki İslami kurumlar İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesi başta olmak üzere, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları kınadı ve ülkedeki medyanın ve siyasetçilerin çifte standart uygulamasını eleştirdi.

01:51 İsrail Savaş Kabinesinin, toplantıya katılan ABD Başkanı Joe Biden'a, "Gazze Şeridi'ne kara harekatından kaçışın olmadığını" bildirdiği belirtildi.

00:31 ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin insani yardımları taşıyan yaklaşık 20 kamyonun Gazze'ye ulaşması için Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul ettiğini söyledi.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.