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Dünya

İsrail hapishanelerinde açlık grevleri sürüyor

İsrail hapishanelerinde açlık grevine giren Filistinli 'idari tutuklu' sayısının 13'e ulaştığı belirtildi.

AA12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:51 - Güncelleme:
İsrail hapishanelerinde açlık grevleri sürüyor
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Filistin Esirler Cemiyetince yapılan yazılı açıklamada, Rimon Hapishanesi'ndeki 6 idari tutuklunun 10 Ağustos'ta açlık grevine başladığı ifade edildi.

Açıklamada, böylelikle sayıları 7 olan açlık grevindeki Filistinli tutuklu sayısının 13'e yükseldiği aktarıldı.

Açlık grevindeki Filistinli tutuklular arasında 2021'de 131 gün açlık grevine giren Kayid el-Fesfus'un da olduğu kaydedildi.

İdari tutukluların başlattığı grevle eş zamanlı olarak başta Ofer Hapishanesi olmak üzere diğer hapishanelerdeki yaklaşık 60 tutuklunun İsrail askeri mahkemelerini boykot ettiği dile getirildi.

Açlık grevlerinin, idari tutukluluk uygulamasına tepki olarak yapıldığına değinilen açıklamada, İsrail'in yıl başından bu yana 1978 Filistinli hakkında idari tutukluluk kararı çıkardığı işaret edildi.

İsrail hapishanelerindeki İdari Tutuklular Komitesi 3 Ağustos'ta, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına tepki olarak "süresiz ve kısmi itaatsizlik, ilaçların geri iadesi, ortak alanlarda protesto düzenleme" gibi eylemlerde bulunulacağını duyurmuş ve bu eylemlerin diğer hapishanelere de yayılacağını bildirmişti.

İSRAİL'İN "İDARİ TUTUKLULUK" UYGULAMASI

İdari tutukluluk uygulaması, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

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