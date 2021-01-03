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Dünya

İsrail hapishanelerinde Kovid-19 hastası Filistinli tutuklu sayısı yükseliyor

İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 171'e yükseldi.

AA03 Ocak 2021 Pazar 18:46 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 18:46
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Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Negev hapishanesinde son 24 saatte 15 Filistinlide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinin ortak verilerine göre, daha önce 156 olarak açıklanan İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 171'e yükseldi.

Hamas ve İslami Cihad'dan yapılan daha önceki açıklamalarda İsrail hapishanelerindeki Filistinliler arasında Kovid-19'un yayılmasının yaratacağı sonuçlarla ilgili uyarılarda bulunulmuştu.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

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