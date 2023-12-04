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Dünya

''İsrail hapishanelerindeki binlerce esir açlıkla karşı karşıya''

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğu bildirdi.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 21:26 - Güncelleme:
''İsrail hapishanelerindeki binlerce esir açlıkla karşı karşıya''
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Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin 7 Ekim'den sonra yoğunlaşan işkence uygulamalarına maruz kaldıkları belirtildi.

Filistinli esirlerin aynı zamanda sistematik açlık tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu durumun hapishanelerdeki çocuk, yaşlı ve hastalar başta olmak üzere binlerce kişinin hayatını tehdit ettiği ifade edildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırılar başlattığı günden beri hapishanelerdeki Filistinli esirlere yönelik dayatmaların başında açlık uygulamasının geldiğine işaret edilen açıklamada, hapishane idarelerinin günlük öğünleri azalttığı ve kantinleri kapattığı aktarıldı.

İsrail hapishanelerinde her 12 Filistinli esire 2 kişilik yemek verildiğine dikkat çekilen açıklamada, hatta zaman zaman verilen yemeğin tüketilmeye elverişli olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde çok sayıdaki şeker hastası Filistinli esirin açlık uygulamaları sonucu baygınlık geçirdiği vurgulandı.

  • Filistin Esirler Cemiyeti
  • İsrail Hapishaneleri
  • Açlık Tehdidi

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