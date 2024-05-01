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Dünya

İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısı 9 bin 88'e ulaştı

İsrail insan hakları örgütü Hamoked, 'İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısı 9 bin 88'e ulaştı' açıklamasında bulundu.

AA1 Mayıs 2024 Çarşamba 19:32 - Güncelleme:
İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısı 9 bin 88'e ulaştı
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İsrailli insan hakları sivil toplum örgütü "Hamoked", İsrail Hapishaneler İdaresi verilerine göre yaptığı açıklamada, bugün itibariyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısının 9 bin 88'e ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, bunların 2 bin 72 mahkum, 2 bin 727 gözaltı, 3 bin 424 idari tutuklu ve 865 kişinin ise yasa dışı savaşçı şeklinde tasnif edildiği kaydedildi.

- Rakamlara Gazze'de alıkonulanlar dahil değil

Söz konusu rakamların 7 Ekim'in akabinde Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan kara saldırısı sonrasında orada alıkonulan Filistinlileri kapsamadığı hatırlatıldı.

Yasa dışı savaşçı kategorisinin uluslararası hukukta yeri olmayan bir sınıflandırma olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail hukukunda İsrail devletine karşı düşmanlıklara doğrudan veya dolaylı olarak katılan veya devlete karşı düşmanca eylemlerde bulunan bir gücün üyesi olan kişi olarak tanımlandığı vurgulandı.

İsrail'in güvenlik mahkûmlarına yönelik muamelesinin eşitlik, onur, tutukluluk hayatı, eğitim vb. hakların ihlali olduğu ve bunun da uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarından söz konusu mahkumların ve gözaltına alınanların İsrail içinde tutulmasının savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin imzalanan 4. Cenevre Sözleşmesine açık bir şekilde aykırı olduğu ve İsrail yasalarındaki temel insan haklarını da ihlal ettiği ifade edildi.

- Batı Şeria'dan 3 bin 850 kişi gözaltında

Öte yandan İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın başlamasından bu yana, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinden aranan 3 bin 850 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında yaklaşık 1650 kişinin ise Hamas Hareketi bağlıları olduğu iddia edildi.

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