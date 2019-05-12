23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail hapishanelerindeki insanlık dışı uygulama

İsrail Adalet Bakanlığına bağlı Genel Avukatlık Bürosu, İsrail hapishanelerinde ihlaller yapıldığını ve tutukluların insanlık dışı koşullarda tutulduğunu ortaya koydu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Haaretz gazetesinin haberine göre, Genel Avukatlık Bürosu, 2017-2018 yıllarında İsrail Cezaevleri İdaresince denetlenen 19 İsrail hapishanesine yaptığı ani ziyaretler sonrası hazırladığı raporda, İsrail kanunlarına göre, İsrailli ve Filistinli tutuklulara yönelik ihlallere dikkati çekildi.

Raporda, İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, aşağılayıcı sözler sarf edildiği, kalabalık nedeniyle yerde yatırıldığı, cezalandırmak için ellerinin başlarının üzerinde kelepçelendiği, herhangi bir sebep olmaksızın çıplak arama yapıldığı kaydedildi.

Cezaevlerinin insani yaşama koşullarına elverişli olmadığı belirtilen raporda, tutuklu ve esirlerin temel haklarına her gün müdahale edildiği vurgulandı.

"Çıplak arama"

İsrail cezaevlerindeki tutukluların ifadelerine dayanan raporda, herhangi bir sebep sunmaksızın yapılan çıplak arama öne çıkarıldı. Bu tür aramanın, İsrail yasalarına aykırı olduğu, sadece mahkum ya da esirin kabulüyle gerçekleştirilebileceğine dikkati çekilen raporda, "caydırıcılık oluşturması" için bu uygulamaya sıklıkla başvurulduğu belirtildi. Rapora göre, İsrail'in Ayalon Hapishanesi'nde bir günde 50 çıplak arama vakası kaydedildi. Raporda ayrıca Ramallah'a komşu Beytunya kentindeki Ofer ile Megido hapishanelerinde Filistinlilerin kalabalık nedeniyle yerlerde yatmak zorunda kaldığı vurgulandı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

MEB´den Anneler Günü videosu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

DSP'dan flaş adaylık açıklaması

DSP'dan flaş adaylık açıklaması

Esnafa çok önemli uyarı: 28 Mayıs'ta sona eriyor

Esnafa çok önemli uyarı: 28 Mayıs'ta sona eriyor

İsrail hapishanelerindeki insanlık dışı uygulama

İsrail hapishanelerindeki insanlık dışı uygulama

Kafede pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı

Kafede pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı

Türkiye, 52 adet 'Super Mushak' almayı planlıyor

Türkiye, 52 adet 'Super Mushak' almayı planlıyor

Terör paravanı SDG'nin teslim ettiği şahıslar DEAŞ üyesi çıkmadı

Terör paravanı SDG'nin teslim ettiği şahıslar DEAŞ üyesi çıkmadı

İstanbul’un yeni Seçim Kurulu Başkanı belli oldu

İstanbul’un yeni Seçim Kurulu Başkanı belli oldu

Ermeni asıllı Hristiyan Arthur, canlı yayında Müslüman oldu

Ermeni asıllı Hristiyan Arthur, canlı yayında Müslüman oldu
 

POPÜLER HABERLER

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

10 yaş gençleşmenin 10 yolu

10 yaş gençleşmenin 10 yolu

'Genç Kartallar' Yeşilköy'de nefes kesti!

'Genç Kartallar' Yeşilköy'de nefes kesti!

Köye dadandılar, bu hale getiriyorlar

Köye dadandılar, bu hale getiriyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA