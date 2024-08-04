İsrail hastane bahçesinde çadırlarda kalan Filistinlileri hedef aldı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 303. gününde sürüyor.

İSRAİL HASTANE AVLUSUNDA YAŞAMINI SÜRDÜREN FİLİSTİNLİLERİN ÜZERİNE BOMBA YAĞDIRDI

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Aksa Şehitleri Hastanesi avlusunda bulunan çadırlarda kalan Filistinlileri hedef alması sonucu en az 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Söz konusu saldırı alanına ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hastane bahçesinde çadırların yandığı, yaralıların kurtarılmaya çalışıldığı çabaları görülüyor.

İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentinde el-Hasenat ailesine ait evi bombalaması sonucu 3 kişi öldü, yaralananlar olduğu belirtildi.

Savaş uçaklarının ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Amudi ailesinin evini hedef alması sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 550 Filistinli öldü, 91 bin 280 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:18 İsrail, 7 Ekim'den ağustos ayına kadar yaklaşık 10 bin Filistinliyi gözaltına aldı

01:11 Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine onlarca roket fırlatıldı

00:39 Gazze'deki Sivil Savunma: Ekipman ve araçlarımızın yüzde 60'dan fazlası hizmet dışı kaldı

00:33 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramadan önce Filistinlilere destek için yaptığı çağrı doğrultusunda başkentte binlerce kişi, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı

00:29 İsrailliler "güvenlik endişesine rağmen" esir takası talebiyle gösteri düzenledi