İsrail haydutluğu! Sumud Filosu'na yeni saldırı başlatıldı

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıklarken, bazı teknelere yanaşarak taciz eden İsrail ordusu hücumbotlarının fark edildiği videolar paylaştı.

İsrail basınında da "müdahalenin başladığı" haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarında, İsrail askerlerinin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

Kriz Masası yetkilileri ayrıca, İsrail askerlerinin bazı teknelere çıktığını ve Gazze'ye 250 deniz mili mesafede filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi.

İsrail'in 17 tekneyi hukuka aykırı şekilde alıkoyduğunu kaydeden yetkililer, bunlar arasında Küresel Sumud Filosu'ndan "Cactus", "Zio Faster", "Holy Blue", "Furleto", "Amanda", "Blue Toys", "Barbaros", "Isobella", "Josef", "Vincovolo", "Bianca ITA", "Abodes", "Gotico", "Sadabad" ve "Themis" adlı teknelerin yer aldığını kaydetti.

Yetkililer, Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerin yanı sıra, Gazze'deki ablukayı kırmak için Akdeniz'de ilerleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Kyriakos" ile "Tenaz" teknelerinin de İsrail tarafından hukuka aykırı şekilde alıkonulduğunu belirtti.

İsrail basınındaki haberlerde de filoya katılanlardan 100 kişinin hukuk dışı olarak alıkonulduğu aktarılarak, aktivistlerin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceği ve oradan da İsrail'in güneyindeki Aşdod (Usdud) Limanı'na nakledilecekleri belirtildi.

Kriz Masası yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuka aykırı alıkoyduğu Türk vatandaşları arasında Arif Yılmaz, Erol Büyük, Hüseyin Kılıç, Mehmet Harput, Mehmet Sait İspir, Orhan Kara, Rahim Mercan, Abdulmecid Bağcivan, Muhammed Huzeyfe Küçükaytef, Sinan Akılotu, Bilali Yıldırım, Fatma Zengin, Sibel Dugan, Enver Öztürk, Hakan Kaya, Hüseyin Yılmaz, Ümmügülsüm Durmuş, Bilal Kıtay, Mirac Üstün, Selçuk Arkın, Emrullah Demir, Muhammed Ensar Aslan, Mustafa Güzyaka, Mustafa Şimşek, Tunç Yılmaz, Validin Asaf, Yasin Yalçın ve Zeynel Abidin Özkan bulunuyor.

Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Ayçin Kantoğlu yaptığı görüntülü açıklamada, "Aktivistler şiddetsiz ve sivil bir eylem gerçekleştiriyorlar. Soykırıma uğrayan bir halkın ihtiyaçlarını ortaya koyarak oraya bir insani yardım koridoru açmaya çalışıyorlar. Gözaltına alınmalarını gerektirecek hiçbir suça müdahil değiller." dedi.

Kantoğlu, filodaki katılımcıların silahsız ve eylemlerinin şiddetsiz olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla yapılan bu müdahale uluslararası hukuka da uygun değildir. İnsan vicdanına da uygun değildir." diye konuştu.

"BİZ GAZZE'DEKİ İNSANLIK DIŞI ABLUKAYI KIRMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

ABD ve Türkiye vatandaşı Zakaria Chris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan filoda yer aldığını belirterek, filonun uluslararası bir girişim olduğunu hatırlattı.

ABD ve Türkiye çifte vatandaşı olduğunu ifade eden Chris, yolculukta Türk pasaportu kullandığını ve ABD hükümetinin olası bir müdahale durumunda kendisine destek vermeyeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Chris, "Biz Gazze'deki insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıktık, barışçıyız, silah taşımıyoruz. Şiddetsizliğe bağlıyız ancak terörist İsrail devleti, gemilerimizden ve filomuzdan birçoğunu durdurarak uluslararası sularda terör ve korsanlık eylemleri gerçekleştirdi. Bunu kendi gözlerimle gördüm." ifadelerini kullandı.

Bazı teknelerin denizde sürüklenmeye bırakılmış olabileceğini belirten Chris, "Gazze'ye doğru yol almaya devam edeceğiz." dedi.

İSRAİL'İN SUMUD FİLOSU SALDIRISINA İLİŞKİN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

22.25 Soykırımcı İsrail, Küresel Sumud Filosu teknelerine yeni saldırı düzenledi.

22.18 Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını şiddetle kınayarak, hukuka aykırı şekilde alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

22.12 Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun, filonun sivil gemilerini aktif olarak kuşatıp engellediğini belirterek, İsrail'in "bir kez daha yalanlara, ırk kışkırtıcılığına ve dezenformasyona dayanan, son derece hesaplanmış, derinden ırkçı bir operasyon planını medyaya sızdırmaya başladığını" açıkladı.

22.07 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumud Filosu'nun umut yolcularına yönelik korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum." dedi.

21.29 İngiltere Parlamentosu üyesi 26 milletvekili ve lord, İsrail'in uluslararası sularda hukuka aykırı biçimde Küresel Sumud Filosu'nu alıkoymasını kınadı.

21.25 Katar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleyi kınadı.

21.21 İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu aktivistler arasında yer alan kardeşi Margaret Connolly ile gurur duyduğunu söyledi.

21.16 İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının "yasa dışı" olduğunu bildirdi.

21.08 İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nda bulunan İtalyan parlamento üyesi Dario Carotenuto, Tel Aviv yönetiminin filoyu "Türk girişimi" gibi göstermeye çalışmasının asılsız bir propaganda girişimi olduğunu belirterek, "Bu tek bir devletin eylemi değil. Bu, gözlerini kaçırmayı reddeden insanlığın ortak vicdanıdır." dedi.

20.41 İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırarak alıkoyduğu aktivistlerin görüntülerini paylaştı.

20.34 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısı için filodaki aktivistlerin zarar görmesini istemediklerini ve bunun "barışçıl" bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

20.28 İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ordusunun bu sabah Akdeniz'in uluslararası sularında seyir halindeki Küresel Sumud Filosu'na son saldırısına dair gelişmeleri yakından izlediklerini, filodaki İtalyanların güvenliği için İsrailli yetkililerle temasta olduklarını ve vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini bildirdi.

19.57 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin "Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gemilerde yaklaşık 40 ülkeden katılımcı bulunmaktaydı. Bu ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz." dedi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Yunan Milletvekili Kostas Arvanitis, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırısının "korsanlık" olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

18:20 İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler, İsrail ordusunun teknelere saldırısına rağmen Gazze'ye doğru ilerlediklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Gazze'deki kardeşlerimize sadece şifa ve nefes olmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan alçak müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi.

16:31 Avrupa Parlamentosunun (AP) İtalyan üyesi Danilo Della Valle, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere saldırısının ardından, "Gazze'de süren soykırımı dile getirenler zor kullanılarak susturulamaz. İsrail durmalı. Hemen." açıklamasını yaptı.

15:53 AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Yardım koridorlarının vurulduğu, sivillerin hedef alındığı bir ortamda, insani yardım girişimlerine saldırmak kabul edilemez bir vahşettir." ifadesini kullandı.

15:37 Podemos lideri Belarra, Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'i sert dille eleştirdi

14:52 İletişim Başkanı Duran:"(Sumud Filosu'na saldırı) İsrail hükümetinin sergilediği barbarlık ve alçaklık, insani değerlere, uluslararası hukuka aykırıdır, asla kabul edilemez"

14:49 Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin, "Yardım eli uzatan insanlara yönelik baskı ve tehditler, İsrail'in hukuk tanımaz yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadesini kullandı.

Küresel Sumud Filosu'ndan Patti, İsrail'in filoya yönelik iddialarının "asılsız propaganda" olduğunu söyledi

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun aktivisti Giorgio Patti, İsrail'in filoya yönelik iddialarını "yasa dışı genişlemesini meşrulaştırmak için asılsız propaganda" olarak nitelendirerek "Filonun tek amacı, her zaman olduğu gibi Gazze halkına insani yardım ulaştırmak ve yasa dışı ablukayı kırmak. Biz, yalnızca yardım ve gönüllüleri taşıyan uluslararası bir sivil hareketin parçasıyız." dedi.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu aktivisti Mi Hoa Lee, İsrail ordusunun müdahalesine karşı, "Bugün zor bir gün olacak gibi, tüm gözler Filistin'de olsun." dedi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırısının, "uluslararası hukukun yeni bir ihlali" olduğunu bildirdi.

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırısının, "tam teşekküllü bir korsanlık" olduğunu bildirdi.

Fransız siyasetçiler, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlatmasına tepki gösterdi.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası: İsrail ordusunun uluslararası sularda saldırdığı filoda, 23 tekne ile irtibatımız koptu

Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun üyesi İtalyan gazeteci Alessandro Mantovani, filonun "Gazze'deki kuşatmayı sona erdirmeyi hedeflediğini" belirterek bu misyona "Avrupa'dan destek verilmesi gerektiğini hissettiği için katıldığını" bildirdi.

10.33 Küresel Sumud Filosu Kriz Masası: Akdeniz'deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu

00.10 Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun etrafında henüz tespit edilemeyen insansız hava aracı (İHA) ve askeri unsur hareketliliği görüldüğü açıklandı.