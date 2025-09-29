İSTANBUL 18°C / 13°C
Dünya

İsrail hedef alındı: Balistik füze ve drone saldırısı!

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'e balistik füze ve iki insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

29 Eylül 2025 Pazartesi 10:28
ABONE OL

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberinde, Husiler'in İsrail'in çeşitli bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

Yafa bölgesindeki birçok hassas noktanın balistik füze ile hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in güneyindeki Eilat kentine de iki insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Saldırıların, İsrail'in Gazze'ye ve Yemen'e düzenlediği saldırılara cevaben düzenlendiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada Yemen'den atılan bir füze nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığı ve füzeye müdahale edildiği aktarıldı.

