İsrail hedef alındı: Balistik füze ve drone saldırısı!

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberinde, Husiler'in İsrail'in çeşitli bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

Yafa bölgesindeki birçok hassas noktanın balistik füze ile hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in güneyindeki Eilat kentine de iki insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Saldırıların, İsrail'in Gazze'ye ve Yemen'e düzenlediği saldırılara cevaben düzenlendiği ifade edildi.



Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada Yemen'den atılan bir füze nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığı ve füzeye müdahale edildiği aktarıldı.