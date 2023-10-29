İsrail hem karadan hem de havadan Gazze'ye yönelik katliamını sürdürüyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 23'üncü gününde de aralıksız devam etti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin En-Nuseyrat ve El-Miğrafe bölgeleri ile Bi'r Nace, Deyr Belah, Refah ve Han Yunus kentlerindeki evlere hava saldırısı düzenlenirken, Eş-Şucaiyye, Ez-Zeytun, Et-Tuffah ve Ed-Derec mahalleleri de topçu ateşiyle karadan vuruldu. Söz konusu saldırılarda en az 19 kişi öldüü, onlarcası yaralandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:



İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli öldü, 38'i yaralandı

06:17 İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi

02:56 Birleşmiş Milletler'de (BM) üst düzey görevlerde bulunmuş İngiliz diplomatlar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı açıklamaları desteklediklerini belirterek, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarının uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde orantısız olduğunu ifade etti

02:32 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Gazze'ye dönük kara operasyonlarını genişleteceği yönündeki açıklamalarının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı

02:05 Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonu, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne beyaz fosfor bombasıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu

01:50 İsrail ordusu, Hamas'ın, ellerindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklayarak "psikolojik terör uyguladığını" belirtti

01:42 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrailli ve Filistinli tüm esirleri karşılıklı olarak serbest bırakma teklifi için, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeyleri tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez." dedi

01:41 ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve yardım çağrısında bulundu

01:37 İngiltere'deki Oxford Merkez Camisi'ne (COMS) üzerinde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İngilizce kısaltması olan "IDF" yazılı iki benzin bidonu atılarak saldırı yapıldığı açıklandı

01:33 Dışişleri Bakanlığından, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadelerine yönelik yapılan açıklamada, "İftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz." denildi

01:25 İsrail'in Lübnan'a doğru fırlattığı füzelerin ikisinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) merkezine düşmesi sonucu Nepalli bir subayın yaralandığı belirtildi

01:21 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gurerres ile İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını ele aldı

01:11 Arap ülkeleri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kara saldırılarına tepki gösterdi ve bunların siviller üzerinde tehlikeli sonuçlar doğuracağına işaret etti

00:57 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'deki sivillerin korunması için acil çağrıda bulundu

00:23 İsrailli diplomatların şu an Türkiye'de bulunmadıkları, 19 Ekim itibarıyla Türkiye'den ayrıldıkları belirtildi

00:18 Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısına karşı çekimser oy kullanması, Yunan muhalefetinde tepkiye yol açtı

00:01 Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail Büyükelçiliği binası yakınında düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterisinde elçiliğin kapatılması istendi