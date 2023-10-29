İsrail hem karadan hem de havadan Gazze'ye yönelik katliamını sürdürüyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 23'üncü gününde de aralıksız devam etti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin En-Nuseyrat ve El-Miğrafe bölgeleri ile Bi'r Nace, Deyr Belah, Refah ve Han Yunus kentlerindeki evlere hava saldırısı düzenlenirken, Eş-Şucaiyye, Ez-Zeytun, Et-Tuffah ve Ed-Derec mahalleleri de topçu ateşiyle karadan vuruldu. Söz konusu saldırılarda en az 19 kişi öldüü, onlarcası yaralandı.
İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:
06:17 İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi
02:56 Birleşmiş Milletler'de (BM) üst düzey görevlerde bulunmuş İngiliz diplomatlar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı açıklamaları desteklediklerini belirterek, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarının uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde orantısız olduğunu ifade etti
02:32 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Gazze'ye dönük kara operasyonlarını genişleteceği yönündeki açıklamalarının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı
02:05 Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonu, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne beyaz fosfor bombasıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu
01:50 İsrail ordusu, Hamas'ın, ellerindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklayarak "psikolojik terör uyguladığını" belirtti
01:42 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrailli ve Filistinli tüm esirleri karşılıklı olarak serbest bırakma teklifi için, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeyleri tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez." dedi
01:41 ABD'li oyuncu Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve yardım çağrısında bulundu
01:37 İngiltere'deki Oxford Merkez Camisi'ne (COMS) üzerinde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İngilizce kısaltması olan "IDF" yazılı iki benzin bidonu atılarak saldırı yapıldığı açıklandı
01:33 Dışişleri Bakanlığından, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadelerine yönelik yapılan açıklamada, "İftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz." denildi
01:25 İsrail'in Lübnan'a doğru fırlattığı füzelerin ikisinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) merkezine düşmesi sonucu Nepalli bir subayın yaralandığı belirtildi
01:21 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gurerres ile İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını ele aldı
01:11 Arap ülkeleri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kara saldırılarına tepki gösterdi ve bunların siviller üzerinde tehlikeli sonuçlar doğuracağına işaret etti
00:57 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'deki sivillerin korunması için acil çağrıda bulundu
00:23 İsrailli diplomatların şu an Türkiye'de bulunmadıkları, 19 Ekim itibarıyla Türkiye'den ayrıldıkları belirtildi
00:18 Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısına karşı çekimser oy kullanması, Yunan muhalefetinde tepkiye yol açtı
00:01 Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail Büyükelçiliği binası yakınında düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterisinde elçiliğin kapatılması istendi