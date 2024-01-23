İsrail: Her gün 60 yaralı asker tedaviye alınıyor

İsrail Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Dairesi Başkanı Limor Luria, İsrail Meclisi'nde Dışişleri ve Güvenlik Komitesine konuya ilişkin rapor sundu.

Luria'nın raporunda, "İsrail Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Bölümü halihazırda 4 bin 544 yaralıyı tedavi ediyor ve her gün 60 yaralı ekleniyor." ifadesine yer verildi.

Tedavi edilen askerlerin çoğunun yedek asker olduğu belirtilen raporda, bunların yarısının 30 yaşında veya daha küçük olduğu kaydedildi.

Raporda, "Savaşın başlamasından sonraki 3 ayda tedaviye alınanların sayısı, 2022 yılı boyunca tedavi edilenlerin sayısının iki katına çıktı." ifadesi kullanıldı.

Savunma Bakanlığının, yaralanan askerlerin iletişime geçmesini beklemediğini, yaralanan askerlerle iletişime geçerek onlara tedavi süreleri boyunca, tıbbi, psikolojik ve maddi destekte bulunduğu aktarıldı.

Rehabilitasyon Dairesi Başkanlığının tahminlerine göre, 2024'te tedavi taleplerinin yıllık ortalama 5 binden 20 bine çıkması sonrasında 8 binde sabitlenmesi bekleniyor.

Bakanlığın bütçesinin 2023'te 1,37 milyar dolardan 1,45 milyar dolara çıkarıldığı kaydedilen raporda, 2024 yılı bütçesi için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Raporda, "Savaş, bakanlığın tedavi ettiği kişilerin sayısında benzeri görülmemiş bir artışa sebep oldu. Ulusal çapta zihinsel problemlerle mücadele edecek kişilerin sayısı karşılık vermeyi gerektiriyor." ifadesi kullanıldı.

- İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan saldırılar hava üssüne zarar verdi

İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan saldırılar nedeniyle ülkenin kuzeyinde Hava Kuvvetlerine bağlı askeri üssün altyapısında hasarın meydana geldiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Lübnan sınırından çok sayıda roketin atıldığı, bazılarının hava kuvvetlerince durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıntı verilmeden, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle, "Hava Kuvvetlerine ait bir üssün altyapısında hafif zarar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

Saldırılar nedeniyle Hava Kuvvetlerinin keşif kapasitesinin zarar görmediği, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve araştırmanın sürdüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun açıklamasında ayrıntı verilmemesine rağmen İsrail ordu radyosu, zarar gören üssün Meron olduğunu belirtti.

İsrail Devlet Televizyonu KAN da Lübnan sınırı yakınındaki Meron, Elon, Edamit ve Gurin beldelerinde sirenlerin çaldığını ve sabah saatlerinde atılan 15 roketin kalıntılarının bulunduğunu duyurdu.

KAN'ın haberinde, çok sayıda roketin atılmasının ardından Meron beldesinde elektriğin kesildiği ifade edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu da İsrail'in kuzeyindeki Moshav Shefer bölgesinde açık araziye 8 roketin düştüğünü ve bu durumun sirenlerin çalmasına neden olduğunu belirtti.

Roket saldırıları nedeniyle elektrik dağıtım şirketinin Meron beldesindeki yüksek gerilim hattının zarar gördüğünü ve elektrik kesintisinin yaşandığını duyurduğu aktarıldı.

Öte yandan, Lübnan'daki Hizbullah'tan veya Filistinli direniş gruplarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 370 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.