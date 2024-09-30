İsrail, Hizbullah'a ait uçaksavar füze deposunu vurduğunu açıkladı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan, Hizbullah'a ait uçaksavarların tutulduğu öne sürülen deponun başkentteki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na yalnızca 1,5 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının son birkaç günde Hizbullah'ın hava savunma birimlerine ait olduğu iddia edilen başka tesisleri de hedef aldığını hatırlattı.

- İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1217 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.