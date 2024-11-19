İsrail, Hizbullah'ın roket sistemlerinden sorumlu komutanını öldürdüğünü iddia etti

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki bir köye düzenlenen hava saldırısında Hizbullah komutanı Ali Tevfik Douek'in öldürüldüğü iddia edildi.
İsrail ordusu, Nebatiye kentindeki Kefr Cuz köyüne dün gece hava saldırısı düzenledi.
Hizbullah'tan ise İsrail'in söz konusu iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.