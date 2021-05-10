İsrail hükümeti Gazze'ye yönelik geniş çaplı hava saldırısına onay verdi

AA 10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:47 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:56

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, bugün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'den atılan roketler nedeniyle bölgeye geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesinin kabul edildiği ancak kara operasyonuna onay verilmediği belirtildi.

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin uzun süreli bir savaşı istemediklerini kaydederek, "Hamas'a ağır bir darbe indirilmeli ve herkes sınırlarımızı anlamalı." ifadesini kullandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, bölgede tansiyonun artması nedeniyle Gazze Şeridi çevresindeki birliklerine takviye yaptı.

Öte yandan alınan kararın hemen ardından İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi.