İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir'in hükümetten çekileceği iddiası

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu ile "hükümetin toplumsal tepkiye yol açan yargı düzenlemesini askıya alacağı" yönündeki kararının ardından bir görüşme gerçekleştirdi.

Ben-Gvir'in Netanyahu'ya, yargı düzenlemesinin askıya alınması halinde "hükümetten çekileceğini fakat Meclis'te iktidar koalisyonu lehine oy kullanmaya devam edeceğini bildirdiği" öne sürüldü.



Başbakan Netanyahu'nun, koalisyon ortaklarına "tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alma kararını" ilettiği belirtilmişti.

Öte yandan Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı binlerce kişinin katılacağı protesto gösterileri bekleniyor.

- "KOALİSYON HÜKÜMETİNDE ÇATLAK"



Başbakan Netanyahu'nun ülke çapında 13 haftadır kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alacağı yönündeki haberler, koalisyon hükümetinde çatlağa neden olmuştu.

Protestoların hedefindeki Netanyahu'nun bir basın açıklaması yaparak tartışmalı yargı düzenlemesinin askıya alındığını duyuracağı bildirilirken, koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortakları bu adıma karşı olduklarını duyurmuştu.

İsrail basını, koalisyon ortaklarından gelen tepkiler üzerine Netanyahu'nun yapmayı planladığı basın açıklamasını ertelediğini kaydetmişti.

Bu arada İsrail'in en büyük uluslararası havalimanı Ben Gurion'da hükümetin yargı düzenlemesine tepki olarak başlatılan grev nedeniyle seferler durdurulmuştu. Ülkenin en büyük işçi sendikası Hastadrut da Netanyahu'nun düzenlemeyi durdurduğunu açıklamaması halinde en kısa sürede genel greve gidileceğini duyurmuştu.

İsrail Doktorlar Sendikası da yargı düzenlemesinin durdurulmaması halinde doktorların yarın grev başlatacağını bildirmişti.

- NETANYAHU'NUN SAVUNMA BAKANI'NI GÖREVDEN ALMASI VE PROTESTOLAR



Netanyahu, yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yapan Savunma Bakanı Gallant'ı pazar akşamı görevden almış, bunun üzerine ülke genelinde yüz binlerce İsrailli sokaklara dökülmüştü.

Savunma Bakanı Gallant'ın çağrısına, Likud Partisi içinden de destek gelmişti.

Likud Partisi milletvekilleri Yuli Edelstein ve David Bitan, Gallant'a katılarak yasa tasarısının durdurulması ve diyalog çağrısında bulunmuştu.

- NETANYAHU HÜKÜMETİNİN TARTIŞMALI "YARGI REFORMU"



Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Ülke genelinde 13 haftadır on binlerce İsrailli hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştiriyor.