İsrail hükümetinden yasa dışı yerleşimciler rüşvet

İsrail'in güneyindeki Yahudi Yerleşimleri Konseyi Başkanı Tamer Eidan, Yedioth Ahronot gazetesine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'nin çevresindeki bölgelerin hala füze saldırılarına maruz kaldığına işaret eden Eidan, İsrail hükümetinin bölge sakinlerine yerleşim yerlerine geri dönmeleri karşılığında mali yardım adı altında rüşvet verdiğini öne sürdü.

Kendisi de Likud Partisi'nin bir üyesi olan Eidan, "İsrail hükümeti, insanlardan 6 Ekim'e geri dönmelerini istiyor ama onların güvenliklerini sağlama konusunda kenara çekiliyor." ifadesini kullandı.

Eidan, hükümeti bölgedeki tehditleri ortadan kaldırmadan ve güvenliği sağlamadan yerleşimcileri bölgeye geri döndürmeye çalışmakla suçladı.



Gazete, haberinde bölgeye geri dönmeyi kabul edenlerin uyum primi" adı altında para yardımı alacaklarını, kabul etmeyenlerin ise ülkenin orta kesimlerindeki otellerde kalmayı sürdüreceklerini kaydetti.



İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi çevresindeki 6 Yahudi yerleşim bölgesi sakinlerinin 7 Ekim'den sonra boşalttıkları yerlerine yeniden geri dönmeleri için hazırlık yaptığını duyurdu.