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Dünya

İsrail hükümetinden yeni aşı kararı

İsrail, Kovid-19'un 4. doz aşısının, bağışıklık sistemi düşük bireyler için uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

AA31 Aralık 2021 Cuma 00:37 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 00:37
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İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının onayının ardından bağışıklık sistemi zayıf bireylerin 4. dozu almaya başlayacağı kaydedildi.

Tel Aviv'de bir sağlık kuruluşu, 27 Aralık'ta Kovid-19 aşısının 4. dozunun etkinliği üzerine test çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Test kapsamında 150 sağlık çalışanı dahil 6 bin kişiye ek doz uygulanacağı belirtilmişti.

İsrail, Kovid-19'un yeni varyantı Omicron nedeniyle kasım sonundan itibaren yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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