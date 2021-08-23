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Dünya

İsrail hükümetine resti çektiler: Kabul etmeyeceğiz!

İsrail'deki 7 devlet hastanesi, bütçe sıkıntısı ve personel yetersizliği nedeniyle bugünden itibaren Kovid-19 hastası kabul etmeyeceklerini duyurdu.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 01:04 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 01:04
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Ülkenin önde gelen 7 devlet hastanesinin müdürleri, Kovid-19 salgını nedeniyle karşı karşıya oldukları sıkıntılara dikkati çekmek için dün akşam Batı Kudüs'teki Sağlık Bakanlığı binası önünde basın toplantısı düzenledi.

Hastane müdürleri, fon ve personel eksiliği nedeniyle bugünden itibaren 7 devlet hastanesine yeni Kovid-19 hastası almayacaklarını belirtti.

Batı Kudüs'te bulunan Sharee Zedek Hastanesi Müdürü Ofer Merin, hükümetin Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği devlet hastanelerine yıl başından itibaren yaklaşık 1 milyar yeni İsrail şekeli yardım yapılmasını öngören anlaşmaya uymadığını söyledi.

- "Ekipmanımız yok"

Merin, mevcut durumda tedavilere devam edemeyeceklerini dile getirerek, "Ekipmanımız, araçlarımız yok, maaş ödeyemiyoruz. Vicdanımız bizi yarından itibaren Kovid-19 hastalarını tedavi etmeyi bırakmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

Delta varyantının etkisiyle İsrail'de Kovid-19 salgını yeniden hızla yayılmaya ve hastaneler üzerindeki yük giderek artmaya başladı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede haziran başında 200'e kadar düşen aktif Kovid-19 vaka sayısı bugün itibarıyla 65 bin 780'e yükselmiş durumda.

Ülkede vakaların artmasıyla haziranda 30'a kadar düşen ağır hasta sayısı 669'a çıkarken, salgın nedeniyle 6 bin 830 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 990 bini geçti.

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