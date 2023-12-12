İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2023 Salı / 30 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0538
  • EURO
    31,318
  • ALTIN
    1850.34
  • BIST100
    7753.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail: Husilerin saldırılarına ''güç kullanılarak'' karşılık verilecek
Dünya

İsrail: Husilerin saldırılarına ''güç kullanılarak'' karşılık verilecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Yemen'deki Husilerin tehditlerine güç kullanarak karşılık vereceklerini söyledi.

AA12 Aralık 2023 Salı 17:45 - Güncelleme:
İsrail: Husilerin saldırılarına ''güç kullanılarak'' karşılık verilecek
ABONE OL

Sözcü Gendelman, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Husilerin uluslararası kargo gemilerine yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

Gendelman, "Bu saldırılar uluslararası ticarete ve İsrail'e yönelik bir tehdit oluşturmaktadır ve bu tehdide güç kullanılarak karşılık verilecektir." dedi.

Sözcü Gendelman, Husilerin saldırılarına karşılık verirken "kullanılacak güce" dair ise detay vermedi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı yazılı açıklamada, son iki günde, çok sayıda geminin Kızıldeniz'den geçişinin engellendiğini belirtmişti.

Seri, tüm çağrı ve uyarılara kayıtsız kalan, petrol taşıyan ve İsrail'e giden bir Norveç gemisinin deniz füzesiyle vurulduğunu kaydetmişti.

Söz konusu saldırının Gazze'de Filistin halkının abluka ve zulme maruz kalmasına karşılık olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, Gazze Şeridi'nin gıda ve ilaç ihtiyacı karşılanana dek Kızıldeniz'den İsrail limanlarına giden tüm gemilerin hedef alınacağını tekrarlamıştı.

HUSİLER KIZILDENİZ'DE İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.