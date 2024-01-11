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Dünya

İsrail için hesap vakti! Netanyahu'nun skandal konuşması delil olarak sunuldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'Amalekliler' konuşması Güney Afrika'nın, İsrail aleyhine açtığı 'soykırım' davasının Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (ICJ) duruşmasında delil olarak sunuldu.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 17:38 - Güncelleme:
İsrail için hesap vakti! Netanyahu'nun skandal konuşması delil olarak sunuldu
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İsrail'in soykırımla suçlandığı davanın ilk duruşması, Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan ICJ'de bugün başladı.

Duruşmada Güney Afrika'yı temsil eden heyet, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Amalekliler" konuşmasını delil olarak sundu.

Netanyahu'nun söz konusu konuşmasının kanıt olarak sunulması, "Amalekliler" konusunu yeniden gündeme getirdi.

Laik görüşleriyle tanınan Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hakkında yaptığı değerlendirmelerde sık sık Tevrat'tan alıntılar yapıyor.

Netanyahu, 28 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında düzenlediği basın toplantısında Tevrat'tan alıntı yaparak, "Amaleklilerin size yaptığını unutma, der. Biz de hatırlıyor ve savaşıyoruz." demişti.

Kasım ayında da Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara katılan İsrail askerlerine hitaben yaptığı yazılı açıklamada Netanyahu, Yahudilerin Mısır'dan çıkışına atıfta bulunan Tevrat'ın Tesniye kitabındaki "Siz Mısır'dan çıktıktan sonra Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın." ifadesine yer vermişti.

Netanyahu'nun alıntı yaptığı pasajda yer alan "Amalekliler" ifadesi, Yahudi geleneğinde kötülüğün zirvesini temsil ediyor.

Yahudi varlığını tehdit eden halkları ifade etmek için kullanılan bu kelimeyi Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunu Gazze'ye karşı yürütülen savaşta "motive etmek" için birçok kez kullandı.

- NETANYAHU SAVAŞ DÖNEMİNDE SIK SIK TEVRAT'TAN ALINTILAR YAPIYOR

Netanyahu'nun, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaptığı açıklamalarda Tevrat'tan çokça alıntı yapması dikkati çekiyor.

Başbakan Netanyahu ve İsrail yönetimi, içerideki eleştirilerin önüne geçmek, uluslararası destek sağlamak ve sivil ölümleri meşrulaştırmak için Yahudi ve Hristiyan teolojisine atıflar içeren konuşmalar yapıyor.

Netanyahu, 9 Ekim'deki konuşmasında Tevrat'ın Samuel kitabındaki "İsrail'in sonsuzluğu yalan söylemez." ifadesine işaret ederek, "İsrail'in kuruluşunun bir mucize; bir iman ve çalışma örneği" olduğunu dile getirmişti.

Başbakan Netanyahu, 25 Ekim'deki konuşmasında da yine "Yeşaya" kitabından, "Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına övgü adını vereceksin." alıntısına yer vermişti.

Laik görüşlü olmasıyla tanınan Netanyahu'nun daha önceki konuşmalarında Tevrat'tan nadiren alıntı yaptığı biliniyor.

- "AMALEKLİLER" MESELESİ

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde "Amalekliler" hakkında şu açıklamalar yer alıyor:

"Milattan önce 11. yüzyılın son çeyreğinde İsrail devletinin kurulması üzerine, İsrailoğulları'nı devamlı surette taciz ettikleri anlaşılan Amaleklilerin tamamen ortadan kaldırılmasına karar verilmiş ve 'erkekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsinin hiç ayırt edilmeksizin öldürülmesi' şeklinde verilen bu kararın, Rab Yahova'nın emri olduğuna inanılmıştır (I. Samuel, 15/3). Bu katliam kararı yalnız semiz hayvanlar hariç tamamen uygulanmış ve ele geçirilen memedeki çocuklar dahi öldürülmüştür. Buna karşılık Amaleklilerin ise onların şehirlerini ele geçirdiklerinde, 'kadınlardan kimseyi öldürmemişler, küçükten büyüğe kadar hepsini esir alarak sürüp yollarına gitmişlerdir' (I. Samuel, 30/2). Açıklanan bu durum, iki milletin karakterleri arasındaki farklılık açısından fevkalade dikkat çekicidir."

  • Netanyahu konuşması
  • ICJ davası
  • soykırım davası

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