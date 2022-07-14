İsrail ile ABD arasında vize muafiyeti yolda

Beyaz Saray tarafından yayınlanan bildiride iki ülkenin karşılıklı güvenliklerinin sağlanmasının altı çizilerek "Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in güvenliğine olan kalıcı taahhüdünü yeniden teyit ediyor" denildi. İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmeyeceği vurgulanan bildiride "ABD, İran'ın saldırganlığı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı, ister doğrudan isterse Hizbullah, Hamas ve Filistin İslami Cihad gibi vekiller ve terör örgütleri aracılığıyla olsun, diğer ortaklarla birlikte çalışma taahhüdünü teyit eder" ifadeleri yer aldı.

FİLİSTİN VE VİZE MUAFİYETİ

Filistin konusunda İsrail vatandaşlarına yönelik terör saldırıları kınanırken "Ülkeler, gerilimi alevlendirmek, şiddet ve terörü kışkırtmak isteyen Hamas gibi radikal güçlere karşı koyma gereğini teyit ediyor" denildi. Başkan Biden'ın bölgede iki devletli çözüme verdiği destek yinelendi. İsrail pasaportu sahiplerinin mümkün olan en kısa sürede ABD Vize Muafiyet Programına dahil olmaları için çalışmalarının hızlandıracağının altı çizildi.