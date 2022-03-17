İsrail ile BAE arasındaki uçuşlarda güvenlik anlaşmazlığı nedeniyle iptaller yaşanıyor

AA 17 Mart 2022 Perşembe 13:47 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 13:58

İsrailli iş haberleri sitesi Globes'un haberine göre, iki ülke arasındaki havaalanı güvenliği prosedürlerinde hala anlaşma sağlanamadı.



İsrail iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet'in 4 Mart'ta "İsrail şirketlerinin düzenli ve sürekli olarak Dubai'ye uçmalarına izin verecek anlaşmalara varıldığını" duyurmasına rağmen hala çözüme kavuşmadığı ortaya çıkan anlaşmazlık nedeniyle İsrailli hava yolu şirketleri, Tel Aviv-Dubai uçuşları için satışı tamamlanan onlarca uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

Buna göre, iki ülke arasında Eylül 2020'de normalleşme anlaşmasının imzalanmasından bu yana, uçuşlardaki güvenlik düzenlemeleri, Şin-Bet'in tarafından talep edilen prosedürlere göre kararlaştırılamadı.

BAE'li yetkililerin, Şin-Bet'in Dubai'deki görevlilerinin sayısı ve havaalanına erişimleriyle ilgili taleplerini kabul etmeye yanaşmadığı belirtildi.

İsrail'in bayrak taşıyıcısı El Al, Globes'a yaptığı açıklamada, "Dubai'deki güvenlik sorununun ele alınmasına devam edildiğini, ancak görüşmelerin henüz tam olarak sonlanmadığını" kaydetti.

El Al, açıklamasında, "Bu durum kaçınılmaz olarak İsrailli hava yolu şirketlerinin, satışı yapılan ve onaylanan uçuşları iptal etmesine neden oldu. Müşterilerde yaşanan duygusal sıkıntı anlaşılırdır. Ancak aynı zamanda uçuşların iptal edilmesine neden olan durumlar El Al'ın kontrolü dışında gelişmektedir." ifadelerine yer verdi.

Yahudilerin gelecek ay kutlayacağı Hamursuz Bayramı için tatil rezervasyonu yapan İsraillilerin de durumdan olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Yoğun dönemlerde İsrail'in El Al, Arkia ve Israir hava yolu firmaları Tel Aviv ile Dubai arasında günlük dört uçuş gerçekleştirirken, BAE'li FlyDubai dört uçuş düzenliyor.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.