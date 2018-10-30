İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev'in ardından İletişim Bakanı Eyüp Kara da Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti

Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail İletişim Bakanı Kara, Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada barış mesajı veren Kara, son birkaç gün içinde BAE'ye resmi ziyarette bulunan ikinci İsrailli bakan oldu.

İki ülke arasında diplomatik ilişkiler bulunmamasına rağmen son günlerde yaşanan gelişmeler İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşmayı gözler önüne seriyor.

BAE'de İsrail ulusal marşı

Uluslararası Judo Federasyonu tarafından geçen hafta BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi ülke bayrakları altında katılmasına ilk kez izin verilmişti.

Turnuvada İsrailli Judocu Sagi Muki, 81 kilo altı sporcuların yarıştığı kategorinin final maçında Estonyalı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi olmuştu.

Muki'nin final maçını kazanmasının ardından düzenlenen madalya töreninde İsrail'in ulusal marşı (Hatikva) çalınmıştı.

Böylece İsrail'in ulusal marşı diplomatik ilişkilere sahip olmadığı körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmış oldu.

Turnuvayı izlemeye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde İsrail ulusal marşının çalınması nedeniyle duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğulmuştu.

Bakan Regev, dün de BAE'li yetkililer eşliğinde Abu Dabi'deki Şeyh Zayid Camisi'ni ziyaret etmişti.

İsrail ile Körfez ülkeleri arasında yakınlaşma

Son günlerde BAE'nın yanı sıra diğer körfez ülkelerinin de İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İsrail Milli Takımı 25 Ekim'de başlayan ve 3 Kasım'a kadar devam edecek olan Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılmak üzere Katar'ın başkent Doha'da bulunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da cuma günü ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Bu ziyaretin ardından İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz'ın bu hafta Umman'da düzenlenecek olan uluslararası bir konferansa katılmak için bu ülkeye gideceği açıklandı.