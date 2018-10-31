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İsrail ile Bahreyn açıktan görüşecek

İsrailli bir Bakan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen etkinliğe katılması ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Umman’da Kral Kabul bin Said tarafından ağırlanması üzerine Körfez ülkeleri ile Tel Aviv arsında başlayan yumuşama döneminde bir adım da Bahreyn’den geldi.

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İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesi, terör devleti ile Tel Aviv’i resmen tanımayan Bahreyn arasındaki gizli görüşmelerin resmi hale getirilmesi için çalışmaların yürütüldüğünü yazdı. İsrail’in ABD’nin Filistin’e dayattı sözde barış anlaşması çerçevesinde Arap devletleriyle ilişkilerini geliştirdiğine dikkat çekilen haberde, yakın gelecekte Netanyahu’nun Bahreyn’in başkenti Manama’yı ziyaret edebileceği kaydedildi. 

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