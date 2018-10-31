İsrail ile Bahreyn açıktan görüşecek İsrailli bir Bakan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen etkinliğe katılması ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Umman’da Kral Kabul bin Said tarafından ağırlanması üzerine Körfez ülkeleri ile Tel Aviv arsında başlayan yumuşama döneminde bir adım da Bahreyn’den geldi.