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İsrail ile Brezilya arasında ilişkilerde yeni bir dönem

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Brezilya ile yeni bir ilişki dönemine girdiğini söyledi.

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İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Brezilya seyahatinde uçakta basın mensuplarına açıklama yapan Netanyahu, Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun daveti üzerine oraya gittiğini, başkanın yanı sıra savunma, maliye ve dışişleri bakanlarıyla iki ülke ilişkilerini görüşeceğini dile getirdi.

Açıklamada, Netanyahu'nun, "Brezilya, İsrail için ekonomik, güvenlik ve diplomatik açıdan büyük potansiyele sahip dev bir ülke. İsrail ile Brezilya arasında ilişkilerde yeni bir dönem açabildiğimiz için mutluyum." ifadelerine yer verilerek, Brezilya'yı ziyaret eden ilk İsrail başbakanı olması nedeniyle Netanyahu'nun ziyareti "tarihi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Brezilya ile İsrail arasındaki ticaret hacminin yılda 1.12 milyar dolar olduğunun tahmin edildiği, başbakanın ziyaretinin ardından bu rakamın ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artmasının beklendiği kaydedildi.

Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro, göreve geldikten sonra Brezilya büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planladığı sinyalini vermişti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de "Brezilya'nın Devlet Başkanlığı görevine seçilen Jair Bolsonaro'nun, ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planından vazgeçmesi konusunda" bazı çalışmalarda bulunduklarını söylemişti.

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