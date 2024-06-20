İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2024 Perşembe / 14 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,563
  • EURO
    35,0997
  • ALTIN
    2442.8
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ile diplomatik ilişkileri kesen Kolombiya'dan Gazze hazırlığı!
Dünya

İsrail ile diplomatik ilişkileri kesen Kolombiya'dan Gazze hazırlığı!

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 258 gündür aralıksız devam ediyor. Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, İsrail'in saldırılarında yaralanan 50 Gazzeli çocuğun tedavi için ülkeye getirileceğini bildirdi.

20 Haziran 2024 Perşembe 06:51 - Güncelleme:
İsrail ile diplomatik ilişkileri kesen Kolombiya'dan Gazze hazırlığı!
ABONE OL

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 258 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA YARALANAN 50 GAZZELİ ÇOCUK KOLOMBİYA'DA TEDAVİ GÖRECEK

Başkent Bogota'da gazetecilere açıklama yapan Murillo, Gazze'den getirilecek 50 Filistinli çocuğun askeri hastanede tedavi edileceğini söyledi.

Murillo, çocukları Mısır üzerinden getirteceklerini belirterek, "Amaç, Gazze'deki saldırılarda yaralanan ya da sakat kalan 35 ila 50 çocuğu Kolombiya'ya getirtmek. Refakatçileriyle beraber 6 aya kadar onları burada ağırlamak istiyoruz, daha sonra Mısır'a geri gönderilecekler." dedi.

Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarından konuyla ilgili gerekli desteği aldığını dile getiren Murillo, "İyileşmelerine katkı sağlayacak protez ve diğer aletleri hazırlıyoruz. Hangi gün geleceklerini henüz söyleyemem ancak ciddi ilerleme katettik. Zaten Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, gerekli talimatları verdi." diye konuştu.

Murillo, diğer ülkeleri Gazzeli çocukların tedavisine katkı sağlamaları için teşvik etmeye çalıştıklarını da söyledi.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

05:07 Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, İsrail'in saldırılarında yaralanan 50 Gazzeli çocuğun tedavi için ülkeye getirileceğini bildirdi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.