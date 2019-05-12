23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail ile Gazze arasındaki iki sınır kapısı yeniden açıldı

İsrail yönetimi, Filistinli gruplar tarafından atılan roketleri gerekçe göstererek geçen hafta kapattığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını tekrar açtı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye açılan Beyt Hanun ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarının yeniden hizmet vermeye başladığı belirtildi.

İsrail yönetimi söz konusu kapıları Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek 4 Mayıs'tan bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutuyordu.

Filistinli gruplar ile İsrail arasında, 3 Mayıs'ta iki İsrail askerinin Gazze sınırında keskin nişancı ateşiyle yaralanmasının ardından gerginlik artmış, geçen hafta sonu İsrail ordusu Gazze'ye geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda ikisi hamile üç kadın ile iki bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de biri Filistin asıllı dört İsrailli ölmüştü.

Mısır ile Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda 6 Mayıs'ta Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, 1'i Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, sadece Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

Metrobüste körük bölümündeki yer için kavga ettiler...O anlar kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yüzen uyuşturucu laboratuvarı bubi tuzaği ile batırıldı

Yüzen uyuşturucu laboratuvarı bubi tuzaği ile batırıldı

Kafede pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı

Kafede pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı

Patlama haberiyle ilgili BAE'den açıklama

Patlama haberiyle ilgili BAE'den açıklama

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Türkiye, 52 adet 'Super Mushak' almayı planlıyor

Türkiye, 52 adet 'Super Mushak' almayı planlıyor

İstanbul’un yeni Seçim Kurulu Başkanı belli oldu

İstanbul’un yeni Seçim Kurulu Başkanı belli oldu

Ermeni asıllı Hristiyan Arthur, canlı yayında Müslüman oldu

Ermeni asıllı Hristiyan Arthur, canlı yayında Müslüman oldu

Döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili Bakan Albayrak'tan açıklama

Döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili Bakan Albayrak'tan açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Binali Yıldırım´dan ´Seçim neden iptal edildi?´ sorusuna yanıt: Çok basit, çünkü çaldılar

Binali Yıldırım´dan ´Seçim neden iptal edildi?´ sorusuna yanıt: Çok basit, çünkü çaldılar

10 yaş gençleşmenin 10 yolu

10 yaş gençleşmenin 10 yolu

Turist sayısında rekora koşuyor

Turist sayısında rekora koşuyor

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA