İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 'gaz sahası krizi' İsrail Enerji Bakanlığı Genel Müdürü Udi Adiri imzalı mektupta, 'İsrail, Afrodit-Yishai doğal gaz rezervlerindeki hakkından feragat etmedi ve bunu yapmaya niyeti yoktur' ifadeleri yer aldı.