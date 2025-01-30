İsrail devlet televizyonu Kan'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, arabulucularla yapılan görüşmeler sonucunda esir takası konusunda İsrail'in neden olduğu sorun çözüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinden esirlerin salıverilmesi sırasında yaşananları bahane göstererek Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını ertelemesine ilişkin pürüzler giderildi.

Hamas ile esir takasının üçüncü turunda İsrail, Filistinli esirleri TSİ 18:00'de (yerel saatle 17:00) serbest bırakacak.

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff Tel Aviv'de esir aileleriyle görüştü.

Görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Witkoff, ateşkesin devam etmesi konusunda umutlu olduğunu dile getirerek Trump'ın İsrailli esir ailelerine yardım için "elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunu" söyledi.

İsrailli esirlerin aileleri de Witkoff ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Witkoff'un ailelere, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin devam edeceği "teminatını verdiği" aktarıldı.

- İSRAİL, FİLİSTİNLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI ERTELEMİŞTİ

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde "esirlerin serbest bırakılması sırasında yaşananlar" nedeniyle Filistinlilerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

İsrail Ordu Radyosunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de esir takasının üçüncü turu kapsamında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının "ikinci bir emre kadar" askıya alındığı ve Filistinli esirleri taşıyan otobüslerin Ofer Cezaevi'ne döndüğü kaydedilmişti.

- GAZZE'DEKİ 3 İSRAİLLİ, 5 TAYLANDLI ESİR SERBEST BIRAKILMIŞTI

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli esir ile 5 Tayland vatandaşı esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmiş ve İsrail'e ulaşmıştı.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde esirlerin serbest bırakılması sırasında büyük bir coşku ve izdiham yaşanmış, esirler teslim edilmeleri sırasında kalabalıkta yürümekte zorlanmıştı.



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