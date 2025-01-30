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Dünya

İsrail ile Hamas arasında kriz aşıldı! 110 Filistinli saat 18'de serbest bırakılacak

Ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerinin aksine Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteleyen İsrail, 110 Filistinli esiri TSİ 18:00'de serbest bırakmaya hazırlanıyor. İsrailli esirlerin ailelerine göre Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Gazze'deki ateşkesin süreceği teminatını verdi.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
İsrail ile Hamas arasında kriz aşıldı! 110 Filistinli saat 18'de serbest bırakılacak
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İsrail devlet televizyonu Kan'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, arabulucularla yapılan görüşmeler sonucunda esir takası konusunda İsrail'in neden olduğu sorun çözüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinden esirlerin salıverilmesi sırasında yaşananları bahane göstererek Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını ertelemesine ilişkin pürüzler giderildi.

Hamas ile esir takasının üçüncü turunda İsrail, Filistinli esirleri TSİ 18:00'de (yerel saatle 17:00) serbest bırakacak.

İSRAİLLİ ESİRLERİN AİLELERİNE GÖRE TRUMP'IN ORTA DOĞU TEMSİLCİSİ GAZZE'DEKİ ATEŞKESİN SÜRECEĞİ TEMİNATINI VERDİ

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff Tel Aviv'de esir aileleriyle görüştü.

Görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Witkoff, ateşkesin devam etmesi konusunda umutlu olduğunu dile getirerek Trump'ın İsrailli esir ailelerine yardım için "elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunu" söyledi.

İsrailli esirlerin aileleri de Witkoff ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Witkoff'un ailelere, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin devam edeceği "teminatını verdiği" aktarıldı.

- İSRAİL, FİLİSTİNLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI ERTELEMİŞTİ

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde "esirlerin serbest bırakılması sırasında yaşananlar" nedeniyle Filistinlilerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

İsrail Ordu Radyosunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de esir takasının üçüncü turu kapsamında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının "ikinci bir emre kadar" askıya alındığı ve Filistinli esirleri taşıyan otobüslerin Ofer Cezaevi'ne döndüğü kaydedilmişti.

- GAZZE'DEKİ 3 İSRAİLLİ, 5 TAYLANDLI ESİR SERBEST BIRAKILMIŞTI

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli esir ile 5 Tayland vatandaşı esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmiş ve İsrail'e ulaşmıştı.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde esirlerin serbest bırakılması sırasında büyük bir coşku ve izdiham yaşanmış, esirler teslim edilmeleri sırasında kalabalıkta yürümekte zorlanmıştı.

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