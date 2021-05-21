İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes: Mescid-i Aksa'ya akın ettiler

AA 21 Mayıs 2021 Cuma 10:17 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 10:17

Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinin kapılarından tekbirler getirerek Mescid-i Aksa'ya ulaşan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarını selamlayarak sevinç gösterisinde bulundu.

Sabah namazının ardından havai fişekler atan Filistinliler, "canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa" ve "Muhammed'in ümmeti boyun eğmez" şeklinde zafer sloganları atarak Aksa'dan ayrıldı.

Benzer kutlamalar işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde de düzenlendi.

İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de yürürlüğe girmişti. Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.