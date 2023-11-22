İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8298
  • EURO
    31,4498
  • ALTIN
    1855.68
  • BIST100
    8019.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında yeni gelişme
Dünya

İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında yeni gelişme

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hamas ile çatışmalara insani ara verecek uzlaşma kapsamında, ilk esir grubunu yarın teslim alınacağını açıkladı.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 14:34 - Güncelleme:
İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında yeni gelişme
ABONE OL

Bakan Cohen, İsrail Ordu Radyosunda katıldığı programda, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek mutabakatta öngörülen esir takası konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmalara 4 gün ara verileceğini aktaran Cohen, bunun bir "ateşkes" olmadığını ifade etti.

Cohen, anlaşma kapsamında ilk İsrailli esir grubunun yarın (perşembe günü) teslim alınacağını kaydetti.

İsrail ile Hamas, Katar ve Mısır'ın arabulucuğunda esir takası anlaşmasına varmıştı. Bu kapsamında Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.

  • İsrail esir takası
  • Hamas uzlaşma
  • Eli Cohen anlaşma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.