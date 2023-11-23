İsrail ile Hamas arasındaki rehine takası ne zaman başlayacak?

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 48. gününde.

İsrail ve Hamas arasındaki rehine takasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

İsrail, Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında bugün uygulamaya girmesi yönünde beklenti oluşan rehine takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.

Açıklama İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'den geldi.

Rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin "sürekli ilerleme kaydettiğini" ifade eden Hanegbi, "Serbest bırakılma, taraflar arasındaki anlaşmanın orijinaline göre başlayacak ve bu cumadan önce olmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail basını, söz konusu duyuruyu "gecikme" olarak değerlendirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Anlaşmanın uygulanmasındaki gecikme hakkında basına duyuru yapılmadan önce İsrailli rehinelerin ailelerine bilgi verilmediği" belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail Ordu Radyosunda katıldığı programda, anlaşma kapsamında ilk İsrailli rehine grubunun 23 Kasım'da teslim alınacağını söylemişti.

İsrail devlet televizyonu da Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelerden ilk grubun perşembe günü saat 10.00'dan itibaren serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Ayrıca Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk da İsrail ile çatışmalara insani ara verecek uzlaşının 23 Kasım saat 10.00'da başlayacağını açıklamıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:17 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında Filistinli bir genci öldürdü.

04:31 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında geçici insani ateşkes sağlanmasındaki rolünden dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etti.

03:46 Lübnan'daki Hizbullah Örgütü, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda kendilerine bağlı 5 unsurun öldüğünü açıkladı.

03:34 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir, geçici insani ateşkes sonrasında Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın devam etmemesi durumunda hükümette yapacak bir işlerinin olmayacağını söyledi.

02:31 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas Hareketi ile yapılan esir takası anlaşmasının, İsraillileri öldürmeyle suçlanan kişileri kapsamayacağını söyledi.

02:21 İsrail, Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında bugün uygulamaya girmesi yönünde beklenti oluşan esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.

01:35 İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde bir eve yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

01:29 ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Hamas'ı hedef almak için "tüm mahalleyi bombalamasının" doğru olmadığını belirtti.

00:28 İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistin ile yapılan esir takası anlaşmasına yönelik itirazı reddetti.

00:03 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın uygulanacağını umduklarını belirterek, "Bu, Gazze'de yaşayanların ihtiyaçlarına yönelik gıda, yakıt ve ilaç tedarikini artıracak." dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.