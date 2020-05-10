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Dünya

İsrail ile Körfez ülkeleri arasında Kovid-19 yakınlaşması

Körfez ülkelerinden bazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Tel Aviv yönetimiyle iş birliği yapmak istediği bildirildi.

AA10 Mayıs 2020 Pazar 16:52 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 17:07
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Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Bahreyn ve adları açıklanmayan diğer iki Körfez ülkesinin Kovid-19 ile mücadelede İsrail ile iş birliği yapmak istediği belirtildi.

Haberde, Bahreyn ve adı açıklanmayan diğer bir Körfez ülkesinden yetkililerin, İsrail'in Kovid-19 ile mücadele yöntemleri hakkında bilgi almak için Tel Aviv'deki Sheba Sağlık Merkezine ulaştığı aktarıldı.

Sheba Sağlık Merkezi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Yoel Hareven, Bahreyn ve adını açıklamadığı diğer bir Körfez ülkesinin Kovid-19 ile mücadeledeki yöntemleri hakkında bilgi almak için kendileriyle irtibata geçtiklerini dile getirerek "Doktor ve hemşirelerimizin onlarınkilerle bağlantı kurması, sağlık ekibi gönderme, lojistik bilgi paylaşımı gibi her türlü yardımı önerdik." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Etnik Anlayış Vakfı Başkanı Haham Marc Schneier de haberi doğrulayarak "Körfezli liderlerden birçok defa 'araştırmalarımız ve kaynaklarımızın yanı sıra İsrail'in inovasyonuyla Kovid-19'a karşı aşı ile ilaç üretebiliriz' dediğini duydum. Bu salgını, Körfez ülkeleri ile İsrail arasında iş birliği için fırsat olarak görüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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