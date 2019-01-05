‘İsrail ile normalleş’ olaylar sona ersin
Suudiler ve BAE’nin Türkiye ile ilişkisini kesmesi için sokak olayları çıkarttıkları Sudan’daki şantajı Devlet Başkanı Beşir, isim vermeden açıkladı: Bazı ülkeler, Sudan’ın durumunun düzelmesi için İsrail’le ilişkileri normalleştirme yönünde nasihat etti.
Ortadoğu’yu ABD ve İsrail merkezli dizayn etme projesi yürüten BAE ve Suudi Arabistan’ın, Türkiye’ye Sevakin Adası’da askeri üs veren Sudan’da rejim değişikliği için Gezi benzeri sokak eylemleri organize etmesinden sonra Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, bazı ülkelerin “ülkenin durumunun düzelmesi için İsrail’le ilişkileri normalleştirme yönünde nasihat” verdiğini açıkladı.
RIZIK ALLAH’TANDIR
Hartum’da sufi tarikat liderleriyle bir araya gelen Beşir, “Ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için bize İsrail’le ilişkileri normalleştirme tavsiyesinde bulunanlar oldu ama rızık kimsenin değil Allah’ın elindedir” ifadesini kullandı ancak bu nasihati kimin verdiğine değinmedi. Ülkede düzenlenen gösterilerde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Beşir, “Biz, insanları intikam almak için öldürmüyoruz. Biz, onlara güvenlikli bir ortam, onurlu ve müreffeh bir yaşam sağlamak için geldik” dedi. Hükümetin hedefi ve devletin görevinin insanları ve mülklerini korumak olduğuna işaret eden Beşir, gösterilerin kriz nedeniyle çıktığını ancak bu protestolarda vatandaşların mülkleri ve devlet kurumlarının ateşe verildiğini, emniyet merkezlerine saldırıldığını ifade etti.
19 ARALIK’TA BAŞLADI
Ekonomik krizin derinleştiği Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018’den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor. Hükümet, barışçıl olmadığını savunduğu eylemlerde şu ana kadar 19 kişinin öldüğünü, 187 asker ile 219 sivilin yaralandığını açıkladı. Muhalifler ise 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 göstericinin gözaltına alındığını ileri sürüyor.
Trump İsrail’i şoka sokmuş
İsgalci terör devleti İsrail’ın ABD Başkanı Trump’ın İran’ın Suriye’de istediğini yapabileceği yönündeki açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladığı belirtildi. İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan göre İsrailli üst düzey bir kaynak, “Başkan Trump’ın sözleri istihbarat teşkilatlarının tavsiyelerine aykırıydı ve bu Trump’ın sahada neler olduğunu anlamadığını gösteriyor” dedi. Trump’ın istihbarat birimlerince sunulan kanıtları dikkate almamasının üzücü olduğunu belirten kaynak, “İsrail olarak şoktayız, Trump, İran’ın bölgedeki askeri varlığının kapsamını anlamıyor.” ifadelerini kullandı. Kaynak, Trump’ın en azından İsrail’in Suriye’deki operasyonlarına karşı olmadığını ifade etti. rump ABD’nin Suriye’den çekilme kararı bağlamında, İran hakkında önceki gün yaptığı açıklamada, bu ülkenin durumunun yaptırımlar neticesinde değiştiğini ifade etmiş ve “İran Suriye’de istediğini yapabilir” demişti.
Tel Aviv ile Washington arasında F-16 krizi büyüyor
Hırvatistan’ın İsrail’den 12 adet ikinci el F-16 savaş uçakları satın almasına ABD onay vermeyince Zagrep Tel Aviv’e rest çekti. 11 Ocak’a kadar sorun alışamazsa 500 milyon dolarlık ihale iptal edilecek. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sorunun uçaklardaki teknolojinin üçüncü bir ülkeye transferi noktasındaki uzlaşmazlıktan kaynaklandığını söyledi. İki yıl süren görüşmelerin ardından bugün gelinen noktada ABD’nin sorun çıkardığını aktaran Plenkovic, “ABD ile İsrail’in nihai ve net kararını bekliyoruz. Sonra biz de kararımızı vereceğiz” dedi. kullandı. Plenkovic, seçtikleri uçaklar ile nihai aşamada ellerine geçebilecek uçakların farklı olması durumunda hükümetin hiçbir ikilemde kalmadan satın alımı iptal edeceğini vurguladı. Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic de İsrail’in ABD ile arasındaki meseleyi çözmekle yükümlü olduğunu, 11 Ocak’a kadar İsrail’e süre tanıdıklarını aktardı. 500 milyon dolarlık proje kapsamında, Hırvat pilotların İsrailliler tarafından eğitilmesi planlanıyordu.
İşgalciler denize bile duvar ördü
Filistin’de işgal ettiği toprakları ayrımcı duvarlarla donatan İsrail, denize de duvar ördü. Gazze sınırında inşa edilen İsrail’in deniz duvarının tamamlandığı bildirildi. İsrail Ordusu da 200 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki deniz duvarının tamamlandığını onayladı. Duvar, 20 metre yüksekliğindeki akıllı çit ile çevrilerek, yeraltı kayalar, casusluk ve izleme teknolojisiyle inşa edildi. İşgalciİsrailli yetkililer, Hamas mensuplarının 2014 yılında denizden İsrail’in askeri üssüne sızması gibi hareketleri önlemek amacıyla Mayıs 2018’de başlayan proje, bu zamana kadar uluslararası toplumdan kınama görmüş ve inceleme altına girmiştir.
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