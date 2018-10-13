Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail ile Suriye arasındaki Kuneytre geçişi açılıyor

ABD’nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley, İsrail, Suriye ve Birleşmiş Milletlerin İsrail’in kontrolünde bulunan Golan Tepelerinde İsrail ile Suriye arasındaki Kuneytre Sınır Kapısı'nın açılması konusuna anlaştığını açıkladı. Haley, yaptığı açıklamada, Kuneytre Sınır Kapısı'nın açılmasıyla BM Barış kuvvetlerinin Golan Tepesi bölgesinde düşmanca davranışları önleme faaliyetlerinde bulunacağını da söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşmiş Milletler Barış Gücü, 1974’den itibaren İsrail’in işgali altında bulunan Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki askerden arındırılmış bölgede gözlem görevi yürütüyordu. BM Barış Gücünün faaliyetleri Suriye’deki için savaş sebebiyle kesilmişti.
 
İsrail, Golan Tepelerini Suriye’den 1967 savaşında ele geçirmişti. Golan Tepeleri için 1973 yılında İsrail ve Suriye tekrar savaşmıştı.
 
ABD’nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley, "İsrail ve Suriye’den güvenliği sağlamak için UNDOF barış gücü askerlerine ihtiyaç duyduğu girişi vermeyi ve onların güvenliğini sağlamasını ümit ediyoruz” dedi.
 
Kuneytre’nin Suriye tarafında halen Suriye’nin müttefiki Rusya’nın devriye görevi yaptığı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Genç kızların sokak ortasındaki kavgası dehşete düşürdü

Genç kızların sokak ortasındaki kavgası dehşete düşürdü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA