İsrail ile Suriye arasındaki Kuneytre geçişi açılıyor

Birleşmiş Milletler Barış Gücü, 1974’den itibaren İsrail’in işgali altında bulunan Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki askerden arındırılmış bölgede gözlem görevi yürütüyordu. BM Barış Gücünün faaliyetleri Suriye’deki için savaş sebebiyle kesilmişti.

İsrail, Golan Tepelerini Suriye’den 1967 savaşında ele geçirmişti. Golan Tepeleri için 1973 yılında İsrail ve Suriye tekrar savaşmıştı.

ABD’nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley, "İsrail ve Suriye’den güvenliği sağlamak için UNDOF barış gücü askerlerine ihtiyaç duyduğu girişi vermeyi ve onların güvenliğini sağlamasını ümit ediyoruz” dedi.

Kuneytre’nin Suriye tarafında halen Suriye’nin müttefiki Rusya’nın devriye görevi yaptığı belirtildi.