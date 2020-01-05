AA 05.01.2020 20:01 - Güncelleme: 05.01.2020 20:01

Ömer Rezzaz hükümetine verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönündeki önergenin görüşülmesini isteyen bazı milletvekilleri parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin oturumundan çekilirken, Meclis Başkanı Atıf et-Taravine önergenin Meclis Başkanlığına ulaşmadığını söyledi.

Başbakan Rezzaz ise hükümetin tüm enerji anlaşmalarını yeniden gözden geçireceğini belirterek, önergenin görüşüleceği oturuma hazırlanmaları için milletvekillerinden süre istedi.

"ÖNERGENİN ULAŞMAMASI MÜMKÜN DEĞİL, 3 AY ÖNCE SUNULDU"



El-Islah Koalisyonu Başkanı Abdullah Akayile ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, önergenin Meclis Başkanlığına ulaşmamasının mümkün olmadığını, çünkü sunulmasının üzerinden 3 ay geçtiğini ifade etti.

Akayile, meclis oturumundan çekilen milletvekili sayısının 25'i aştığını söyledi.

Ürdün Temsilciler Meclisi, Mart 2019'da gaz anlaşmasının reddedilmesi yönünde karar almış ancak Anayasa Mahkemesi, anlaşmanın hükümetler arasında değil iki şirket arasında imzalandığını gerekçe göstererek meclisin onayının gerekli olmadığına hükmetmişti.

ÜRDÜN-İSRAİL DOĞAL GAZ ANLAŞMASI

Ürdün hükümeti Eylül 2016'da İsrail ile bu ülkeden 15 yıl süreyle 45 milyar metreküp doğal gaz alımını içeren anlaşmayı imzalamıştı.

Halk ve parlamento nezdinde tepkiyle karşılanan anlaşma, ülkede protestolara sebep olmuştu.

Ürdün yönetimi 2018'de boru hattı döşemeye başlamıştı.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, 1 Ocak Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca ülkesinin Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Leviathan üzerinden Ürdün'e gaz akışının başladığını duyurmuştu.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahaları Leviathan ve Tamar'da yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.