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Dünya

İsrail inkar etmişti ama incelenen mermi ordusunun kullandığı mermilerden çıktı

Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne neden olan merminin görüntüsüne ulaşan Al Jazeera, merminin İsrail ordusunun kullandığı mühimmatlardan olduğunu belirtti.

AA17 Haziran 2022 Cuma 14:55 - Güncelleme:
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Katar merkezli Al Jazeera medya ağı, geçen ay işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin baskınını takip ederken başından vurulan deneyimli muhabirinin ölümüne yol açan merminin görüntüsünü yayımladı.

Askeri uzmanların görüşlerine dayandırılan araştırma haberinde, inceleme sonucu, Ebu Akile'nin ölümüne neden olan yeşil uçlu merminin, zırhı delmek için tasarlandığı ve M4 tüfeğinde kullanıldığı bilgisine yer verildi.

Haberde ayrıca merminin İsrail güçleri tarafından kullanılan 5.56 milimetre kalibreli mermilerden olduğu ortaya konuldu.

Kurşunun Ebu Akile'nin taktığı miğfere isabet ettikten sonra deforme olduğuna işaret edilen haberde, kullanılan mermi türü, kalibresi ve bu tür mermileri ateşleyen silahlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için olay 3D teknolojisiyle simüle edildi.

AL JAZEERA MUHABİRİ EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.

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