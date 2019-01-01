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İsrail: Irak, İran'ın artan etkisinin altında ve bu durum İsrail'i tehdit ediyor

İsrail Askeri İstihbarat Şefi Hayman 'Irak'ın, artan İran etkisi altında kaldığını' söyleyerek, bu durumun 'İsrail için tehdit oluşturduğunu' iddia etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Suriye'deki 8 yıllık iç savaşı fırsata çevirerek Şam rejimini etkisi altına alan Tahran yönetiminin aynı senaryoyla Irak'ı da kullanmaya başladığını iddia eden İsrail Askeri İstihbarat Şefi Tamir Hayman, "Irak, İran'ın etkisi altındadır." dedi.
 
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında konuşan General Tamir Hayman, "Irak, İran'ın Suriye'deki tiyatrosuna benzer şekilde Tahran yönetiminin etkisi altında kaldı. Bu durum İsrail'i tehdit ediyor." ifadelerine yer verdi.
 
İsrailli generalin "tehdit" açıklamasının, Iraklı üst düzey heyetin Şam'da katil Esed'i ziyaret etmesinin akabinde gelmesi ise dikkat çekti.

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