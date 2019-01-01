İsrail: Irak, İran'ın artan etkisinin altında ve bu durum İsrail'i tehdit ediyor İsrail Askeri İstihbarat Şefi Hayman 'Irak'ın, artan İran etkisi altında kaldığını' söyleyerek, bu durumun 'İsrail için tehdit oluşturduğunu' iddia etti.